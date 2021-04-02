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綠島南寮大街清明連假後 啟動違規招牌、路障拆除

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東綠島南寮大街招牌紊亂，影響路權，縣府將於清明連假過後展開拆除違規招牌及路障設施，還給綠島鄉親更好用路環境。圖／台東縣政府提供
台東綠島南寮大街招牌紊亂，影響路權，縣府將於清明連假過後展開拆除違規招牌及路障設施，還給綠島鄉親更好用路環境。圖／台東縣政府提供

台東綠島南寮大街招牌紊亂，影響路權，縣府將於清明連假過後展開拆除違規招牌及路障設施，還給綠島鄉親更好用路環境。

縣府建設處指出，經過事前宣導，南寮大街違規招牌拆除作業6日開始，施工期間約2至3天，可能造成不便，希望遊客及島上居民配合。

南寮大街約7至8米寬，卻有許多店家的構造物、招牌或攤位違規放置路面上影響通行，使得每到旅遊旺季造成人車通行受阻。

建設處表示，縣府也為店家進行招牌廣告獎勵補助，店家完成設計提出申請後，經審查與輔導，在符合設計規格範圍內每戶最高補助2萬元。

另原先預計於今年上半年辦理南寮大街路面及排水溝改善工程，因居民反應工程地點是遊客必去的外食用餐區，為符合居民需求已決定調整期程。

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