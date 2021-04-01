雨天八堵火車站將不再濕答答 台鐵千萬改善老舊遮雨棚

立法院交通委員會今天在「EMU900型通勤電聯車首航典禮」後，考察八堵車站遮雨棚、機車停車場等設施，對於遮雨棚老舊的改善措施，台鐵局在去年辦理現勘檢討規畫後，預計透過鋼構結構除鏽、表面處理及雨遮板更換等工程進行改善，工程相關經費1千萬元，今年會完成發包並辦理施作，工期200工作天。

立法委員邱臣遠表示，有關部分雨遮鏽蝕掉落軌道，恐有安全疑慮，台鐵局已辦理初步改善，至於雨棚老舊的後續改善措施，台鐵局也在去年辦理現勘檢討規畫後，預計透過鋼構結構除鏽、表面處理及雨遮板更換等工程進行改善。

另外，八堵火車站還有機車位不足及計程車接駁動線不佳的問題，邱臣遠說，八堵車站是很重要的交通疏運地點，請交通部台灣鐵路管理局相關的改善工程一定要一次到位。

今天由召委邱臣遠、立委蔡適應帶隊，會同議員王醒之、林旻勳、連恩典、八南里長陳碧琴等地方民意代表，共同檢討八堵車站的相關交通規畫。

蔡適應表示，八堵車站的目前損壞封閉的機車停車場，過去是在前立委王拓任內所爭取建設，現階段由於老舊損毀後、已暫時封閉，他希望台鐵能夠擔負起責任，不論是自行設計規畫、或委外設計規畫，都必須要能滿足車站通勤民眾的停車需求，不論未來台鐵如何招商規畫，這點他會持續追蹤。