影／蔡英文第14次訪基隆 林右昌舉拆天橋向總統證明行動力

被譽為台鐵「最美區間車」的EMU900型電聯車，今天在基隆火車站舉行啟航儀式，市長林右昌陪同總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及交通部長林佳龍出席，林右昌以拆天橋向總統報告說，從原先規畫的5天拆除縮短為48小時，最後只花了30個小時就拆除完畢，基隆市的行政效率相信大家都有目共睹，投資基隆、建設基隆，現在正是時候。

林右昌說，蔡英文總統是有史以來最支持力挺基隆發展建設的總統，基隆城際轉運站將會在今年的下半年完工啟用，包括市公車、國道及省道客運、台鐵以及未來的捷運，都將整合在一起，國門廣場將在4月動工，第一期的工程會在9月完工，東岸郵輪旅客大樓將在4月底會完工，預計最慢在5月就可以邀請總統、院長跟部長來基隆啟用剪綵。

林右昌表示，基隆市正在快速蛻變，市府團隊也加緊努力，像原本在火車站前方的天橋，從原先規劃的5天拆除縮短為48小時，最後只花了30個小時就拆除完畢，基隆市的行政效率相信大家都有目共睹，投資基隆、建設基隆，現在正是時候。