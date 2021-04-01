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花蓮23家牙科診所 4月12日前兒童及孕婦免收掛號費

中央社 / 花蓮縣1日電

花蓮縣衛生局跟中華民國牙醫師公會全國聯合會合作，即日起至12日，在全縣23家牙科診所，提供15歲以下兒童及懷孕婦女就診免收掛號費，鼓勵家長重視孩子的口腔保健。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，齲齒（蛀牙）是台灣兒童口腔最常見的疾病，除了配合衛福部實施國小一、二年級學童恆牙第一大臼齒「窩溝封填」、12歲以下兒童每3個月1次的「牙齒塗氟」口腔預防保健方案，針對偏鄉幼兒園也提供醫師到校塗氟服務。

花蓮縣衛生局在兒童節前夕再推出「兒童口腔健康周」活動，朱家祥指出，即日起至12日止，15歲以下兒童及懷孕婦女到指定23家牙科診所就診或接受預防保健服務，都免收掛號費，不含自費部分。

朱家祥指出，將乳牙照顧好，恆牙才會長得好，幼童牙齒塗氟就像給牙齒穿上防護衣，可降低齲齒率達33%、恆牙齲齒率46%，鼓勵家長讓孩子從洗小建立正確潔牙觀念。

提供免收掛號費的診所包括花蓮市的菁湛、政安、德生、穆牙、郭明宗、林肯、甘牙醫、門諾醫院牙科、信望愛、頂新、衛福部花蓮醫院牙科；吉安鄉的慶豐、德康美、正光、川盛、尤牙醫、周牙醫；壽豐鄉上九；鳳林鎮欣岡；光復鄉菁華、光復2家；玉里鎮的臺北榮民總醫院玉里分院及富里鄉的衛生所，詳細資訊可至牙醫師公會全國聯合會網站查詢。

牙醫 牙齒

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