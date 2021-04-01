夏雪芒果上市了 首批搶攻香港黃金週美食節

台東夏雪芒果上市了，首波海外預購400箱，4月2日至6日搶攻香港黃金週美食節，預計今年6月也將舉辦第一屆台東夏雪芒果評鑑。

被農民稱為「芒果界LV」的台東夏雪芒果，早春果上市了，透過跨境生鮮電商外銷國際市場，首波預購在香港、澳門及新加坡展開，已達400箱（1000公斤），4月2日至6日將在香港黃金週美食節亮相。

台東縣政府表示，「香港春日美食節」是香港年度大型購物美食展覽，匯聚世界各地炙手可熱的美食，此次要讓夏雪芒果搶先在市場曝光，也預告台東6月的農品釋迦、紅藜、稻米、紅烏龍等，會接著空運到香港，搶攻國際市場。

縣府農業處表示，在縣政府努力爭取下，今年福爾摩沙公司特別為台東夏雪芒果設計不同的授權貼紙，讓台東在地生產夏雪芒果和外縣市有所區別；另外，今年除了持續公版紙箱和授權貼紙的補貼外，預計在6月中旬也會辦理一場台東夏雪芒果評鑑，屆時也歡迎大家來品嚐及訂購。

夏雪芒果是台東第一個有身分證的芒果，目前全縣經授權種植的農民有89位，種植面積約120公頃，占全台種植面積的1/4，年產量約有60萬公斤，是最能代表台東的優質水果之一，台東農民也以更優秀的管理技術，調節產期提前到3月下旬開採，錯開外縣市如屏東5月、台南6月的產期，可以提早銷售。