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花蓮舞鶴17公頃崩塌地目測離村落約3公里 籲民眾勿進入

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞穗鄉自來水舞鶴淨水廠上方山坡，有約17公頃崩塌地，自2017年起山坡出現逐漸擴大且持續下滑情形，花蓮林管處持續監控。圖／花蓮林管處提供
花蓮瑞穗鄉自來水舞鶴淨水廠上方山坡，有約17公頃崩塌地，自2017年起山坡出現逐漸擴大且持續下滑情形，花蓮林管處持續監控。圖／花蓮林管處提供

花蓮瑞穗鄉自來水舞鶴淨水廠上方山坡，有約17公頃崩塌地，受到颱風影響後，自2017年起山坡出現逐漸擴大且持續下滑情形。花蓮林區管理處持續監控，目測直線距離舞鶴台地約3公里，影響範圍內雖無住戶，也沒有立即危險，不過林管處呼籲民眾非必要時避免進入，以確保生命財產安全。

林管處指出，舞鶴崩塌地是全國大規模崩塌潛勢區的其中一處，去年起啟動調查評估，崩塌面積範圍約17公頃、滑動深度約35公尺，預估滑動土體約340萬立方公尺。去年7月監測滑動數據已逾警戒值，林管處隨即邀請專家學者、相關單位及居民召開緊急說明會，並建立緊急聯絡網、完成設置告示牌警示民眾，瑞穗鄉公所也將視氣候狀況評估是否封閉道路。

花蓮林管處治山課長黎璧瑞說，崩塌地位於舞鶴台地西側，距離村落目測直線距離3公里左右，屬於自然的崩塌。若崩塌下來，土體堆疊處會在下方的原住民保留地，皆為原始林雜木林，僅有部分私有土地及農路，儘管沒有急迫的危險，請民眾不要隨意進入，並於聯外農路設警示牌。

黎璧瑞表示，目前已初步研擬災後緊急處理對策，並持續做好嚴密監控措施，預計2022年底前完成搭接水保局大規模崩塌監測系統工作，日後將視地表滑動情形及監控狀況，執行相關緊急應變及避災準備。

花蓮林管處於崩塌處聯外農路設警示牌，提醒民眾勿進入。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處於崩塌處聯外農路設警示牌，提醒民眾勿進入。圖／花蓮林管處提供
花蓮瑞穗鄉自來水舞鶴淨水廠上方山坡，有約17公頃崩塌地，花蓮林管處持續監控，目測直線距離舞鶴台地約3公里。圖／花蓮林管處提供
花蓮瑞穗鄉自來水舞鶴淨水廠上方山坡，有約17公頃崩塌地，花蓮林管處持續監控，目測直線距離舞鶴台地約3公里。圖／花蓮林管處提供

崩塌

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