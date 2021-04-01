4天連假好康 宜蘭綠博、傳藝、太平山招待兒童免費入園

快到兒童節，宜蘭綠色博覽會，傳藝宜蘭園區及太平山國家森林遊樂園區從4月2日至5日，連續4天假期，歡迎12歲以下兒童免費入園，而且還可以免費搭乘太平山蹦蹦車，春暖花開最適合親子同遊宜蘭。

宜蘭綠色博覽會為迎接兒童節，招待全國12歲以下兒童免費入園，今年的活動連結聯合國永續發展目標，把生態物種保育、氣候變遷調適、病毒傳播與人類行為關係、友善農業、，永續海洋、再生能源及減塑行動等議題融入策展內容，60公頃的武荖坑風景區規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術，充滿寓教於樂。

傳藝宜蘭園區訂4月2日至4月5日舉辦傳藝童樂會，12歲以下兒童免費入園，街頭會有互動小丑馬戲秀、童趣市集，「真人大富翁」讓你化身秀才趕考的闖關活動，好玩又好逛；此外，4月間安排精采好戲與好康抽獎，臨水劇場由無獨有偶劇團帶來《龜山島傳奇》，揉雜許多宜蘭居民對龜山島的傳說與俗諺，如「靈龜指路」、「龜卵觀奇」等，還舉辦消費滿額抽好禮活動，4月底前在園區內單筆消費滿499元，憑發票到遊客資訊站抽好禮。