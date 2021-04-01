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4天連假好康 宜蘭綠博、傳藝、太平山招待兒童免費入園

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
傳藝宜蘭園區4月2日至4月5日舉辦傳藝童樂會，12歲以下兒童免費入園，在臨水劇場安排無獨有偶劇團《龜山島傳奇》演出。圖／全 聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝宜蘭園區4月2日至4月5日舉辦傳藝童樂會，12歲以下兒童免費入園，在臨水劇場安排無獨有偶劇團《龜山島傳奇》演出。圖／全 聯善美的文化藝術基金會提供

快到兒童節，宜蘭綠色博覽會，傳藝宜蘭園區及太平山國家森林遊樂園區從4月2日至5日，連續4天假期，歡迎12歲以下兒童免費入園，而且還可以免費搭乘太平山蹦蹦車，春暖花開最適合親子同遊宜蘭。

宜蘭綠色博覽會為迎接兒童節，招待全國12歲以下兒童免費入園，今年的活動連結聯合國永續發展目標，把生態物種保育、氣候變遷調適、病毒傳播與人類行為關係、友善農業、，永續海洋、再生能源及減塑行動等議題融入策展內容，60公頃的武荖坑風景區規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術，充滿寓教於樂。

傳藝宜蘭園區訂4月2日至4月5日舉辦傳藝童樂會，12歲以下兒童免費入園，街頭會有互動小丑馬戲秀、童趣市集，「真人大富翁」讓你化身秀才趕考的闖關活動，好玩又好逛；此外，4月間安排精采好戲與好康抽獎，臨水劇場由無獨有偶劇團帶來《龜山島傳奇》，揉雜許多宜蘭居民對龜山島的傳說與俗諺，如「靈龜指路」、「龜卵觀奇」等，還舉辦消費滿額抽好禮活動，4月底前在園區內單筆消費滿499元，憑發票到遊客資訊站抽好禮。

林務局羅東林區管理處為鼓勵親子攜手走入森林、體驗大自然之美，於4天連假期間推出兒童節優惠方案，12歲以下兒童免費進入太平山國家森林遊樂區及免費搭乘蹦蹦車。連假期間每天上午4點開園，由於遊樂區訂有車輛總量管制上限1000輛，建議9點以前提早入園避開人潮，太平山區內有8條各具特色自然步道，其中的見晴懷古步道、檜木原始林步道、翠峰湖環山步特別適合親子同遊。

宜蘭綠色博覽會為迎接兒童節，招待全國12歲以下兒童免費入園，60公頃的武荖坑風景區規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術，充滿寓教於樂。圖／縣府提供
宜蘭綠色博覽會為迎接兒童節，招待全國12歲以下兒童免費入園，60公頃的武荖坑風景區規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術，充滿寓教於樂。圖／縣府提供
林務局羅東林區管理處在4天連假期間出推兒童節優惠，12歲以下兒童免費進入太平山國家森林遊樂區及免費搭乘蹦蹦車。圖／羅東林管處提供
林務局羅東林區管理處在4天連假期間出推兒童節優惠，12歲以下兒童免費進入太平山國家森林遊樂區及免費搭乘蹦蹦車。圖／羅東林管處提供
宜蘭綠色博覽會為迎接兒童節，招待全國12歲以下兒童免費入園，60公頃的武荖坑風景區規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術，充滿寓教於樂。 圖／縣府提供
宜蘭綠色博覽會為迎接兒童節，招待全國12歲以下兒童免費入園，60公頃的武荖坑風景區規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術，充滿寓教於樂。 圖／縣府提供

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