花蓮舞鶴崩塌地持續位移 林管處呼籲非必要勿進入

花蓮縣瑞穗鄉舞鶴崩塌地，是全國大規模崩塌潛勢區之一，範圍約10公頃。花蓮林區管理處指出，影響範圍內雖沒有住戶，但崩塌地持續位移，呼籲民眾非必要避免進入。

花蓮林管處今天指出，自來水舞鶴淨水廠上方崩塌地自民國106年起出現逐漸擴大且持續下滑情形，林管處去年啟動調查評估，崩塌地潛勢區範圍約10公頃、滑動深度約35公尺，預估滑動土體約340萬立方公尺，滑動數據超越警戒值。

花蓮林管處指出，根據監測數據，天候良好時監測滑動速率約為每日14毫米，連續降雨後滑動速率最大值可達每日40毫米，都大於每日10毫米的警戒值。

花蓮林管處指出，邀集相關單位及居民召開緊急說明會，建立緊急聯絡網及設置告示牌等，瑞穗鄉公所將視氣候狀況評估封閉道路。

花蓮林管處治山課長黎璧瑞表示，經調查發現，崩塌地下方是林班地、原住民保留地及部分私人土地，與住宅村落距離遠，僅有自來水取水口的人工構造物。

黎璧瑞表示，舞鶴崩塌地屬於自然崩塌，經交通大學調查分析，推測若發生崩塌，土體大部分將崩落至下方的原住民保留地及地方機關管理養護的農路，對民眾沒有立即性命危險。

花蓮林管處指出，目前已初步研擬災後緊急處理對策，並持續做好嚴密監控措施，預計111年底前完成搭接水保局大規模崩塌監測系統工作，崩塌地四周通行道路也設有警示牌，呼籲民眾非必要避免進入。