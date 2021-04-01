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信義市場對面人行道全被封掉惹議 民眾與車爭道很危險

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
信義市場對面人行道全被封掉惹議，民眾與車爭道很危險。記者游明煌／攝影
信義市場對面人行道全被封掉惹議，民眾與車爭道很危險。記者游明煌／攝影

基隆市信二路、義七路路口基隆港務分公司興建育成中心工程，但近來把原有整個人行道空間整個封起來設置圍籬，行人被迫走到馬路上，每天上演與車爭道，危險萬分，議員要求應有安全的人行通道，維護行人通行權益。

「買菜的民眾都被迫要走到馬路上，後方的車一直叭，有的甚至破口大罵，為何走在馬路上，等著被車撞嗎？」一名李姓買菜的婦人氣憤說，已經半個多月了，信義市場前的人行道被封起來，十分不方便又危險，都沒有人在管，工地要封就能這樣封？

市議員陳宜說，信義市場的人行道被封起來，很多人被迫走到馬路上，有的拄著拐杖，還有的婦人推著嬰兒車，在馬路上與車爭道，非常的危險，不管工程如何進行，怎可整個人行道都封起來，引發民怨，應區隔出一個人行安全通道才對。

市議員韓世昱表示，這樣的罔顧市民安全的方式無法接受，把人行道全數封閉，完全漠視民眾行的權益與生命安全，迫使老弱婦孺及使用輪椅的朋友們必需行走在快車道上。昨天緊急邀請基隆港務分公司及基隆市政府到現場會勘，要求基隆市政府拿出魄力，還給民眾安全通行空間，市府承諾責成施工單位3天內恢復安全的人行通道。

現場施工單位在施工看板所留工地電話，接電話人員表示，會進行改善工程，具體細節會請人回電說明，但都沒有回電。市府表示，昨天現場開發單位港公司有說明。

人行道 基隆港 嬰兒

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