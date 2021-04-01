兒童與孕婦看牙醫 花蓮23家診所免掛號費

花蓮縣衛生局與中華民國牙醫師公會全國聯合會合作，舉辦「2021年兒童口腔健康周—親善愛心院所」，針對15歲以下兒童及懷孕婦女，即日起至4月12日止，可享全縣23家牙科診所免掛號費優惠，希望能讓家長重視孩童牙齒健康。

花蓮有23家牙科診所配合衛生局健康周活動，在4月12日前，提供15歲以下兒童及懷孕婦女無論就診或接受預防保健服務，都享免掛號費優惠，只需負擔部分費用。並依衛福部計畫，提供兒童補助臼齒「窩溝封填」、「牙齒塗氟」，減少蛀牙率。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，齲齒就是俗稱的蛀牙，是台灣兒童口腔最常見且影響深遠的疾病，衛福部提供兒童口腔預防保健兩大方案，其中「窩溝封填」補助對象分別為國小一、二年級學童補助恆牙第一大臼齒窩溝封填。

另外則是提供12歲以下兒童每3個月1次「牙齒塗氟」，就像是為牙齒穿上防護衣，降低乳牙齲齒率達33%、恆牙齲齒率46%，這兩項牙科預防性治療可作為幼童齲齒預防的最佳利器。

花蓮牙醫師公會為協助偏鄉托兒園所幼兒齲齒防治，也與鄉鎮公所合作，提供有需求的托兒園所，由醫師親至托兒園所為幼童進行塗氟預防性治療。

朱家祥說，根據世界衛生組織研究證實，「氟」是人體必需的微量元素之一，在食用鹽中添加200至250ppm濃度氟化物，有效降低約5成的齲齒盛行率，是目前公認最經濟、安全、有效齲齒防治措施，攝取適量氟化物對牙齒與骨骼有幫助，目前市面販售的一般食用鹽多數有添加氟化物，家長購買時請特別注意標示。