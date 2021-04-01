部落要求終止知本光電契約 東縣府：會適當處理

台東知本光電案，開發預定地的卑南族卡大地布部落3大家族拉罕今天帶族人到台東縣政府，要求縣政府和業者終止契約。台東縣政府表示，會審酌合約規定及事實做適當處裡。

台東知本光電園區是過去捷地爾開發案地點，因故長期擱置，108年台東市召開部落會議行使同意權，結果同意大型光電開發案，但因涉及保育、原住民傳統領域等爭議，全案多起相關訴訟仍在進行中。

「終止契約」、「尊重部落」，台東縣卑南族卡大地布部落羅法尼耀、瑪法琉、巴卡魯固3大家族的拉罕（頭目）今天帶領族人和環保團體到台東縣政府，要求台東縣政府即刻起終止「知本光電」案的契約。

台東縣議員、羅法尼耀家族代理拉罕陳政宗表示，知本光電案是我國第一件因諮商同意產生重大爭議的司法案件，依照原住民基本法規定，諮商同意本應保障原住民族土地及自然資源等權利的重要程序，然而現行諮商辦法等相關諮商同意程序漏洞百出，讓卡大地布成為被實驗犧牲者。

瑪法琉家族林文祥拉罕表示，光電案已經造成部落的分化和對立，看了真的很難過，「縣長，難道妳要一直讓這個開發案讓部落繼續分裂嗎？妳忍心嗎？」呼籲台東縣政府應該快終止光電開發。

擔任部落主席的巴卡魯固家族拉罕林茂盛表示，台東縣長饒慶鈴曾於109年5月27日親自到部落，跟拉罕說明並對部落承諾會尊重部落的決定，希望饒慶鈴展現智慧，當機立斷，終止這個傷害部落主權的開發案。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷表示，光電案場址是台灣難得一見的水陸鑲崁的野地地景，生態位置不可取代，歷年來調查到220餘種鳥類，42種保育類，是國際鳥盟認定的重要野鳥棲息地。

台東縣政府回應表示，依據台東縣政府與盛力能源股份有限公司籌備處訂定知本光電計畫合約規定，廠商應於110年4月23日完工設備設置及併聯。目前合約的進度，進行到於內政部營建署審議開發計畫，廠商仍依約履行中，縣府會審酌合約規定及事實做適當處理。

台東縣政府強調，縣政府辦理知本光電計畫，保持一貫立場，尊重部落、依法執行，同時兼顧環境保護。