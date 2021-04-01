花蓮慈院成立乳房醫學中心 檢查治療一站式服務

乳癌是女性好發的癌症之一，花蓮慈濟醫院成立乳房醫學中心，提供一站式就診流程，可當天完成檢查並聽取報告，減少花東居民就醫奔波的交通時間。

乳房醫學中心主任陳華宗指出，中心有4名乳房專科醫師，採獨立整合式空間，一站式就診流程，從門診、影像檢查、切片等項目，都能在看診當天完成並聽取報告。

乳房醫學中心結合乳房外科、整形暨重建外科、腫瘤內科、放射腫瘤科、放射科、核子醫學科、病理科、身心醫學科、中醫科、復健科及營養科團隊，包含前期檢查、治療到術後重建、追蹤等。

花蓮慈濟醫院指出，台灣每年約有7500人罹患乳癌、1600人因乳癌死亡，且每年新診斷人數持續上升，罹癌年齡年輕化。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，根據臨床數據，花東地區乳癌患者確診時多屬較晚期，其中民眾對乳房攝影檢查的恐懼是其中原因。

花蓮慈濟醫院指出，乳房醫學中心引進高解析度乳房超音波、3D乳房攝影、核磁共振在內等多種尖端影像檢查儀器，以精準醫療提供最佳的篩檢與診斷，降低檢查的不適感，盼能提高就診率。