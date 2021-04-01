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全台首間遊艇星巴克今開幕 純白夢幻門市爆網拍熱點

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
日出時分的星巴克宜蘭頭城門市，唯美夢幻。圖/星巴克提供
日出時分的星巴克宜蘭頭城門市，唯美夢幻。圖/星巴克提供

全台第一家以遊艇設計造型的星巴克門市今天在宜蘭頭城鎮開幕，由於選在沿海設點，呼應海天一色意象，以遊艇為設計概念，全棟白色「俐落、直線、簡潔」的美學設計，仿如蓄勢待發的遊艇迎向啟航，唯美浪漫，連日來吸引很多民眾前往拍照，成為星巴克網美熱拍新景點。

星巴客這次選在宜蘭縣頭城鎮的沿海設點，也是宜蘭第五間門市，更是星巴克唯一一間以遊艇為設計概念的門市，其地點位於台二線濱海公路的青雲路旁。由於施工大約1年多，獨特造型設計吸引不少人目光，整棟白色建築呼應著藍天，日出時分唯美浪漫，拍照起來十分好看，就連夜景也如夢似幻，建築體超吸睛，尚未開幕就吸引一堆星粉拍照。

除了外觀，內部設計也頗具巧思。整棟二層樓的白色建築以幾何形體搭配的圓形、弧線、斜線交織而成，落地帷幕玻璃帶著一點海水藍色，營造海上遊艇意象。室內入口處以弧形吧檯環繞門市，天花板造型則從一樓弧形線條延伸至二樓運用藍色實木條，仿如海上航行時海水流動的軌跡，追逐浪花穿梭，全新的視覺體驗。

星巴客慶祝門市開幕，自4月1日開幕日起的首五日，於星巴克宜蘭頭城門市打卡「Meet Me @ Starbucks-宜蘭頭城」並成功上傳FB或IG，點購氮氣系列飲品第二杯半價優惠。4月1日起顧客於宜蘭頭城門市消費滿千再獲星巴克零錢包，單筆消費滿3500元，可獲得星巴克萬用折疊椅。

星巴克頭城門市的造型是一艘白色遊艇，今天開幕，成為唯美浪漫的網美熱拍景點。圖/Willie Yu提供
星巴克頭城門市的造型是一艘白色遊艇，今天開幕，成為唯美浪漫的網美熱拍景點。圖/Willie Yu提供
星巴克頭城門市的造型是一艘白色遊艇今天開幕，唯美浪漫的網美熱拍景點。圖/Willie Yu提供
星巴克頭城門市的造型是一艘白色遊艇今天開幕，唯美浪漫的網美熱拍景點。圖/Willie Yu提供
迎接日出時分的星巴克宜蘭頭城門市，仿如蓄勢待發的遊艇。圖/江財添提供
迎接日出時分的星巴克宜蘭頭城門市，仿如蓄勢待發的遊艇。圖/江財添提供
弧形吧檯環繞門市，天花板是弧形線條，延伸至二樓運用藍色實木條，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡。圖/星巴克提供
弧形吧檯環繞門市，天花板是弧形線條，延伸至二樓運用藍色實木條，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡。圖/星巴克提供

星巴克 遊艇

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