台東知本光電案 部落拉布條陳情要求縣府24日終止契約

台東知本卑南族卡大地布部落不滿「知本光電開發案」縣府與盛力公司將租賃契約展延，今天部分族人與荒野保護協會台東分會成員前往縣府拉布條陳情，要求縣府4月24日終止知本光電契約，並呼籲其他部落聲援支持卡大地布部落。

縣府表示，知本光電園區案去年已獲部落會議同意，原計畫高度開發已改為低度活化，縣府尊重部落的聲音，會將相關問題妥適處理。

羅法尼耀家族代理拉罕（頭目）、議員陳政宗說，知本光電案為全國第一件因諮商同意產生重大爭議的司法案件，然諮商同意程序漏洞百出，讓部落成為被實驗犧牲者，部落拒絕當不當程序的犧牲品，希望大家一起聲援，不要再有知本光電案的情形發生。

今天上午卡大地布部落3大家族拉罕帶領部分族人與荒野保護協會台東分會成員約1百多人，前往縣府陳情，族人在縣府廣場拉起布條表達訴求，警方擔心陳情過程會有突發狀況，派遣警力四周警戒維護秩序。最後縣府由參議劉榮堂代表接受陳情書。

法律扶助基金會原住民族服務中心主任林秉鉄律師說，光電開發案案縣府與盛力公司的租賃契約是在民國107年4月23日簽訂，原本到去年4月24日就已經超過2年，縣府當時在不顧部落與環保團體強烈反對聲浪下，同意將契約展延1年，然期限到今年4月23日届满，盛力公司仍然沒有完成用地變更，縣府有權力終止契約。