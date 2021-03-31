台灣好湯票選揭曉！礁溪得票逾31萬奪冠 贏了裡子面子

交通部觀光局舉辦「2021台灣好湯溫泉區金泉獎」選拔，第一階段的網路投票競爭激烈，今天截止投票。礁溪溫泉在全國19處參與角逐的溫泉區中，以高達31萬7274票拔得頭籌，這次縣府在沒有加碼投票摸彩品的情況下，激起大家愛鄉情懷踴躍投票奪冠，算是贏得相當漂亮。

為期2個月台灣好湯網路票選比賽，各縣市都卯足勁拉票，交通部觀光局祭出iPhone12手機、住宿券及泡湯券等投票抽獎大獎外，苗栗縣與南投縣也都加碼抽獎品。宜蘭縣礁溪溫泉區以實力參戰，縣府並未特別加碼摸彩贈品，呼籲鄉親投票，也拜託曾經來過礁溪並留下美好印象的遊客支持票投礁溪溫泉。

金泉獎七大獎項分別是「十泉十美獎」、「最佳新創獎」、「CP值大獎」、「觀光友善環境獎」、「最佳旅遊推薦獎」、「人潮滿滿獎」、「貼心服務獎」，宜蘭縣志在拿下總錦標冠軍的十泉十美獎。

針對第一階段票選，縣政府2月9日成立競選總部，設立票選競選看板、臉書粉絲頁積極催票，礁溪得票一直位居領先地位，惟苗栗泰安溫泉的人氣也不遑多讓，雙方差距1萬票左右；但在27日與28日，泰安溫泉竟快速追趕上來，一度票數拉近只差6千多票。

支持者大為緊張，這兩天宜蘭全力總動員，除在網路群組催票，更出動陸戰攻勢，派人前往火車站、轉運站及夜市等人潮聚集地方，鼓勵民眾投票，宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長林友信也號召強力動員，衝高票數。今中午截止投票，礁溪溫泉31萬7274票，泰安溫泉28萬2670票，礁溪領先3萬4604票，拿下全國網路票選冠軍。

宜蘭縣政府沒有加碼抽獎品，領先對手的幅度相當大，算是贏了裡子面子。縣長林姿妙非常感謝鄉親大力支持，尤其最後票數緊咬的重要關鍵，大家都能發揮對鄉土關愛與熱情，每天上網投票，歸功於大家力拚的成果。

「台灣好湯」金泉獎選拔除了網路票選占30%，第二階段專家學者現勘審查占70%，縣政府對於第二階段也已提早布局準備，產官學界成立推動小組，由於冠軍得主可代表台灣前往國際行銷，官方民間都展現勢在必得的決心。

專家學者預計4月現勘，溫泉產業發展協會理事長林友信表示，二階評鑑計分共31項，但簡報僅10分鐘時間，要如何把礁溪的精華在短短10分鐘呈現？委請礁溪佛光大學提供協助，宜蘭要展現幾個重點包括全國交通最便捷的平地溫泉區、繁榮商圈的懷舊敘事、溫泉區永續經營等面相，盼在第二階段拿下好成績。