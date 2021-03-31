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跨科團隊整合醫療 花蓮慈濟醫院乳房醫學中心啟用

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院今天成立乳房醫學中心，不但規畫一站式就診流程，免去多次來回醫院的狀況，當天還能完成檢查並聽取報告。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院今天成立乳房醫學中心，不但規畫一站式就診流程，免去多次來回醫院的狀況，當天還能完成檢查並聽取報告。圖／花蓮慈濟醫院提供

乳癌是女性發生率最高的癌症，據統計，每年約有7500人罹患乳癌，1600人因乳癌死亡，而花東地區癌症就診率較低。為守護花蓮婦女健康，花蓮慈濟醫院今天成立乳房醫學中心，不但規畫一站式就診流程，免去多次來回醫院的狀況，當天還能完成檢查並聽取報告，達到最佳治療效果。

慈濟醫院乳房醫學中心採取獨立的整合式空間，為婦女朋友提供方便友善的就醫環境。乳房醫學中心主任陳華宗表示，中心規畫一站式的就診流程，包含門診、影像檢查、切片等項目，都可以在看診當天完成；並整合為乳房醫療團隊，造福東部地區民眾。

自身是乳癌病友的花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，去年發現自己罹患了乳癌，在花蓮慈濟醫院的協助下接受治療，過程中隨時因應身體的狀況進行用藥及治療調整，放射治療後中醫科也幫忙緩解身體的不適，還有護理師教導怎麼進行保養，很感謝花蓮有慈濟醫院的守護。

花蓮慈院外科醫學發展中心賴鴻緒教授表示，乳房醫學中心為東部民眾引進醫療儀器，包含高解析度乳房超音波、3D乳房攝影、核磁共振在內等多種尖端影像檢查儀器，能為婦女提供最佳的篩檢與診斷，以精準醫療的方式，獨立的影像醫學檢查空間，結合醫師與個管師定期的追蹤，讓乳癌患者能得到及時的諮詢與照顧，為每位患者量身訂作治療計畫，早日恢復健康。

自身也是乳癌病友的鍾美珠副局長感謝花蓮慈院醫療團隊的治療，才讓她恢復健康。圖／花蓮慈濟醫院提供
自身也是乳癌病友的鍾美珠副局長感謝花蓮慈院醫療團隊的治療，才讓她恢復健康。圖／花蓮慈濟醫院提供

乳癌 慈濟 患者

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