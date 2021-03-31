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離島醫療品質再提升 蘭嶼綠島遠距心臟內科看診

中央社 / 台東縣31日電

台東離島醫療品質再升級，蘭嶼、綠島設立遠距心臟內科門診，透過視訊離島、本島連線看診，同時新增遠距耳鼻喉科的鼻咽內視鏡檢查，獲得衛福部高度肯定。

台東縣政府今天舉辦「醫療再突破‧離島遠距心連心」記者會，宣布離島醫療品質再提升，衛福部醫事長劉越萍獲邀參加。會中當場透過視訊和蘭嶼衛生所連線看診。

台東縣長饒慶鈴表示，台東去年5月起領先全國在11鄉鎮透過5G視訊遠距醫療，提供眼科等診療服務，大幅增加縣民就診便利性，今年3月起醫療能量再突破，於蘭嶼和綠島設立全國第一個遠距心臟內科診別，同時新增遠距耳鼻喉科的鼻咽內視鏡檢查。

饒慶鈴表示，離島地區到本島就醫不便，透過新增遠距心臟內科，可使慢性病患者就近於離島衛生所看診、緊急時能搶救處理及拿藥；另外，新增遠距的鼻咽內視鏡更可清楚看到鼻咽內部構造，提供精確的診治，希望藉此大幅提升離島的醫療品質。

饒慶鈴表示，台東非常適合推動5G遠距醫療，因為台東地處偏鄉，幅員相當廣闊，不過，卻只有1家區域醫院、6家地區醫院，且多集中在台東市區，鄉親就醫往返耗時，因此，縣府積極以科技解決距離問題，讓民眾就近在熟悉的衛生所看診。

在現場觀摩的劉越萍讚許台東縣是全國醫療資源整合最成功、最好的縣市，饒慶鈴及台東縣政府提出造福偏鄉離島鄉親的視訊遠距醫療計畫，衛福部當然要全力支持。

台東縣衛生局表示，在離島地區，衛生所是當地唯一提供24小時的醫療機構，個案以60歲以上占7成，截至3月20日止，綠島計有505人次民眾使用遠距看診服務、蘭嶼則有30人次，尤其綠島創下眼科單一診次12名患者看診紀錄，顯示偏鄉醫療的需求性，感謝衛生福利部協助。

台東 衛生所 蘭嶼

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