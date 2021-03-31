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搶救黃金時間！基隆整合雲端平台 119報案就知AED在哪

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
搶救黃金時間，基隆整合雲端平台119報案就知AED在哪。圖／基隆市消防局提供
搶救黃金時間，基隆整合雲端平台119報案就知AED在哪。圖／基隆市消防局提供

基隆市目前各單位、場所有建置AED共有196台，消防局整合雲端平台，民眾只要打119報案，指揮中心人員就可依報案地點附近AED場所資訊，即時告知最近AED在哪，在救護人員到場前進行急救，並有安排護理師輪值線上指導現場民眾正確的按壓CPR急救，提升患者的救活率。

基隆市消防局今天表示，119指揮中心接到民眾報案後，電子地圖螢幕能即時顯示報案地點附近AED場所資訊，包括設置場所名稱、地址、AED固定放置地點及樓層等資料，可立即告知民眾最近AED場所資訊，在救護人員到場前，若民眾有需要，能在第一時間取用AED進行急救。

目前全市共設置196台AED場所，對於必須要裝設AED公共場所，只要是新裝設、異動、廢除時，在衛生福利部公共場所AED急救資訊系統平台，進行資訊登錄及使用後通報，119勤務指揮派遣系統每天會有專人更新後台管理資訊，隨時提供AED最新使用狀態。

基隆市各場所AED裝設以優先考慮於民眾取用方便之明顯處或場所內發生心跳停止高風險的區域，例如人口流動大之出入口處、服務台等。AED旁也放置或張貼簡易AED操作說明，及緊急應變處理流程說明，民眾急救時，可參照步驟使用。

119救災救護指揮中心也有安排護理師輪值，可受理119線上緊急救護諮詢、線上指導現場民眾評估患者生命徵象、實施正確的胸外按壓CPR急救，在救護人員到達前，提升患者的救活率。

搶救黃金時間，基隆整合雲端平台119報案就知AED在哪。圖／基隆市消防局提供
搶救黃金時間，基隆整合雲端平台119報案就知AED在哪。圖／基隆市消防局提供

AED 患者 基隆

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