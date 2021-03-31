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太魯閣國家公園9條步道 7民間團體企業認養

中央社 / 花蓮縣31日電

太魯閣國家公園每年吸引超過400萬人次入園，其中園區內各類型的步道深受遊客喜愛，太管處開放社會各界認養，今年共有7個單位認養9條步道，協助巡查、清潔或簡易設施維修。

太魯閣家公園內登山型、景觀型、健行型等步道共30條，從平緩好走的砂卡礑、白楊步道，到較具挑戰性的大禮大同步道、得卡倫步道，一直到極受山友喜愛、高海拔的合歡主峰步道、畢祿羊頭縱走、南湖大山等各有不同風情。

太魯閣國家公園管理處推動民間參與步道認養多年，透過認養引入民間力量協助維護步道，今天舉行步道認養簽約儀式，認養期限從4月1日至111年12月31日。

今年共7個單位認養，包括花蓮第二信用合作社認養長春祠步道及砂卡礑步道、台電花蓮區營業處認養大禮步道、中華民國山難救助協會認養北二段步道、中華民國山岳協會認養羊頭山步道及畢祿山步道、救國團天祥青年活動中心認養綠水步道和白楊步道，社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道。

太管處表示，認養單位將派員巡查、清潔山屋周邊，並做簡易設施維修，過去也有認養單位協助步道改建，皆按照協議內容提供專業協助，藉由民間參與，減少政府人力及經費支出，目前仍有多條步道需要認養，歡迎有興趣團體參與。

認養 太魯閣國家公園 信用

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