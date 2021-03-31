雙連埤生態教室使用爭議平息 宜蘭縣府與荒野再續約1年

宜蘭雙連埤生態教室由縣府招標給荒野保護協會使用，便於守護珍貴濕地，由於地方也要爭取使用該空間，長年爭執不下，經縣政府居中協調，昨晚雙方都同意各退一步，縣府與荒野再續約1年，直到今年底止再重新辦理公開招標。

位於員山鄉的雙連埤屬國家級重要生態濕地，鄰近的生態教室原本是大湖國小雙連埤分校，廢棄不用後，20年來縣府公開招標給荒野保護協會承租使用，便於整理濕地，也舉辦一些生態教育活動；但因當地民眾長年缺乏聚會空間，去年成立的宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會也想使用生態教室，使得空間使用爭議浮上檯面，縣府居中協調。

雙連埤生態教室的使用問題並非現在才存在，之前荒野與地方的互動關係一直不好，由於土地是員山鄉公所，生態教室的建築體屬於縣政府，鄉公所也爭取生態教室要由當地人作主。諸多爭議長年未解決，縣政府今年底的3年一次合約到期，暫緩簽約，盼好好釐清長久以來的爭議，結果遭外界有人批評縣府未與荒野簽約，是「環保價值」淪喪。

縣政府昨天傍晚邀集鄉公所、議員、荒野保護協會及雙連埤地區永續發展協會等單位人士開會，3個多小時會議中，剛開始氣氛火爆，地方人士批評荒野長年來未做好敦親睦鄰，才導致如今的爭議；荒野強調，他們有一直在努力改善關係；縣府則肯定荒野對於守護重要生態濕地的用心。

雖然縣府今年初未與荒野保護協會續約，但現況仍由荒野使用中，而且有些課程安排到8月結束。縣府聽取各方意見後，決定與荒野續約1年到今年底，待課程結束後並整理場域，交還給縣府重新辦理公開招標，招標條件以生態教育及復育工作為主，大家都有機會爭取使用雙連埤生態教室。