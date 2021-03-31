快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙連埤生態教室使用爭議平息 宜蘭縣府與荒野再續約1年

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
雙連埤生態教室使用爭議平息，縣政府與荒野保護協會續約1年後，再重新辦理公開招標。圖／縣府提供
雙連埤生態教室使用爭議平息，縣政府與荒野保護協會續約1年後，再重新辦理公開招標。圖／縣府提供

宜蘭雙連埤生態教室由縣府招標給荒野保護協會使用，便於守護珍貴濕地，由於地方也要爭取使用該空間，長年爭執不下，經縣政府居中協調，昨晚雙方都同意各退一步，縣府與荒野再續約1年，直到今年底止再重新辦理公開招標。

位於員山鄉的雙連埤屬國家級重要生態濕地，鄰近的生態教室原本是大湖國小雙連埤分校，廢棄不用後，20年來縣府公開招標給荒野保護協會承租使用，便於整理濕地，也舉辦一些生態教育活動；但因當地民眾長年缺乏聚會空間，去年成立的宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會也想使用生態教室，使得空間使用爭議浮上檯面，縣府居中協調。

雙連埤生態教室的使用問題並非現在才存在，之前荒野與地方的互動關係一直不好，由於土地是員山鄉公所，生態教室的建築體屬於縣政府，鄉公所也爭取生態教室要由當地人作主。諸多爭議長年未解決，縣政府今年底的3年一次合約到期，暫緩簽約，盼好好釐清長久以來的爭議，結果遭外界有人批評縣府未與荒野簽約，是「環保價值」淪喪。

縣政府昨天傍晚邀集鄉公所、議員、荒野保護協會及雙連埤地區永續發展協會等單位人士開會，3個多小時會議中，剛開始氣氛火爆，地方人士批評荒野長年來未做好敦親睦鄰，才導致如今的爭議；荒野強調，他們有一直在努力改善關係；縣府則肯定荒野對於守護重要生態濕地的用心。

雖然縣府今年初未與荒野保護協會續約，但現況仍由荒野使用中，而且有些課程安排到8月結束。縣府聽取各方意見後，決定與荒野續約1年到今年底，待課程結束後並整理場域，交還給縣府重新辦理公開招標，招標條件以生態教育及復育工作為主，大家都有機會爭取使用雙連埤生態教室。

濕地 建築

延伸閱讀

澳洲團隊盼協尋繫放黦鷸 台南鳥友報喜訊

安農溪畔蓋涼亭砍光蠟樹？ 鄉公所喊冤：是移植啦

高雄林園海洋濕地公園 上萬隻「倒立水母」大爆發

擅用設計師自創圖騰當LOGO 阿里山鄉公所致歉

相關新聞

花蓮「月洞」整修5個月 明天可賞潮汐奇景

位於花蓮縣豐濱鄉的月洞，是天然的鐘乳石洞穴，洞口無水注入卻能積水成池約3公尺，水位還會隨著月亮盈虧漲落，被當地阿美族人稱...

雙連埤生態教室使用爭議平息 宜蘭縣府與荒野再續約1年

宜蘭雙連埤生態教室由縣府招標給荒野保護協會使用，便於守護珍貴濕地，由於地方也要爭取使用該空間，長年爭執不下，經縣政府居中...

水墨創作名家林清鏡 台東辦水墨畫展

台灣中生代水墨創作名家林清鏡，受台東市區一家飯店業者之邀，於娜路彎藝廊辦理為期1個月的「水墨畫展」，展期自4月1日至4月...

因缺水台積電想到宜蘭設廠？林姿妙：還沒接洽過

由於台灣西半部水荒嚴重，外傳台積電最近派人到水源充沛的宜蘭洽談設廠一事， 還曾為此拜會縣長，需地100公頃。縣長林姿妙今...

旅遊旺季要拓路 綠島鄉民跨海抗議

台東縣綠島環島公路使用多年，破舊不堪且寬度不足，影響遊客會車，縣府爭取經費拓寬，本月招標，預定下月發包施工。上百名鄉民昨...

宜蘭縣冬山溪南人行道違停 盼警取締

宜蘭縣冬山鄉公所去年底完成溪南綠色轉運亮點計畫，串連冬山鐵路、自行車、河運等綠色運具，主打低碳綠色旅行；不過，新畫設的標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。