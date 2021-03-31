花蓮「月洞」整修5個月 明天可賞潮汐奇景

位於花蓮縣豐濱鄉的月洞，是天然的鐘乳石洞穴，洞口無水注入卻能積水成池約3公尺，水位還會隨著月亮盈虧漲落，被當地阿美族人稱為「月亮之井」。去年10月關閉整修，明天正式開放可免費搭乘1天，豐濱鄉公所更邀請部落頭目為遊憩區進行祈福儀式。

「月洞」位於台11線約64.5公里處，海拔高約80公尺，洞口高約25公尺、洞穴全長約120公尺，山洞中有左右2個洞穴，左方洞口較大，可深入約50公尺，上方尖狹，頂端棲息成千上萬的蝙蝠，增添些許神祕氣氛；右方洞穴則較短，約40公尺。

月洞內溫度約攝氏20度左右，有石筍、燕窩化石、魚頭化石等景觀，若想入洞探秘參觀，必須搭乘由專人遊駛的小舟，藉由舟上的照明燈光遊賞。

去年10月中旬豐濱鄉公所關閉整修，進行整修第一平台、景觀步道和手扶欄杆，經過約5個月後，月洞遊憩區預計明天正式開放，同日上午10時在遊憩區舉行開園祈福典禮。

為慶祝開園，4月1日入園遊客免購票即可乘船，進入月洞參觀，遊客在行舟探秘洞穴、聆聽生態及地方軼事的導覽解說後，可繼續至販賣區、觀海亭賞景。

豐濱鄉長江莉婷表示，為提升鄉內公共設施環境安全，自去年10月中旬起，花費536萬元進行修繕工程，除了「月洞」，還有「親不知子海上古道」及河濱公園等處。未來將持續編列經費，逐步改善、優化遊憩設施和景觀風貌。