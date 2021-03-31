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因缺水台積電想到宜蘭設廠？林姿妙：還沒接洽過

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
由於台灣西部水荒嚴重，外傳台積電最近派人到水源充沛的宜蘭洽談設廠，需地100公頃。縣長林姿妙上午否認外界傳言「到目前為止，台積電還沒有跟宜蘭接洽過」。本報資料照
由於台灣西部水荒嚴重，外傳台積電最近派人到水源充沛的宜蘭洽談設廠，需地100公頃。縣長林姿妙上午否認外界傳言「到目前為止，台積電還沒有跟宜蘭接洽過」。本報資料照

由於台灣西半部水荒嚴重，外傳台積電最近派人到水源充沛的宜蘭洽談設廠一事， 還曾為此拜會縣長，需地100公頃。縣長林姿妙今天上午否認外界傳言，「到目前為止，台積電還沒有跟宜蘭接洽過」。

宜蘭向來不缺水，也不必蓋水庫，近來南部的幾家高科技產業深受缺水之苦，全球晶圓代工龍頭的台積電最近更花了近億元運水，援助生產線，半個多月前就有人建議台積電到不缺水的宜蘭設廠，今天傳出台積電日前曾派人拜會縣長，並與縣府洽談設廠之事，更開出100公頃的土地需求。

「雙方還沒有接洽過」，縣長林姿表示，宜蘭希望保持好山好水，環境永續發展，只要是優質的產業都歡迎，縣府一定會堅持「高科技、低汙染」的優質產業才能到宜蘭縣。

據了解，台積電設廠向來都是需求大面積的完整區位，目前70公頃的宜蘭科學園區採低密度開發，僅剩10幾公頃土地，絕非台積電所需，竹科管理局也表示，「完全沒有接獲這方面的訊息」。台積電若洽談來宜蘭八字有一撇，可能採取專區的方式進駐，宜蘭縣目前也沒有100公頃這麼大土地。

由於台灣西部水荒嚴重，外傳台積電最近派人到水源充沛的宜蘭洽談設廠，需地100公頃。縣長林姿妙上午否認外界傳言「到目前為止，台積電還沒有跟宜蘭接洽過」。本報資料照
由於台灣西部水荒嚴重，外傳台積電最近派人到水源充沛的宜蘭洽談設廠，需地100公頃。縣長林姿妙上午否認外界傳言「到目前為止，台積電還沒有跟宜蘭接洽過」。本報資料照

台積電 林姿妙 水庫

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