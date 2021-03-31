花蓮「月洞」賞潮汐奇觀 修繕5個月新面貌迎客

花蓮豐濱鄉「月洞」被當地阿美族人稱為「月亮之井」，洞內無進出水口卻有潮汐現象，蔚為奇觀；去年10月關閉整修，明天將以嶄新風貌迎接遊客，還將邀請部落頭目祈福。

「月洞」位於省道台11線約64.5公里處，是一個天然的鐘乳石洞穴，海拔高約80公尺，洞穴全長約120公尺、溫度約攝氏20度，洞中泉水從岩石流出積水成池，池水會隨月亮盈虧產生漲落變化，當地阿美族人稱為「月亮之井」。

洞中積水成池有3公尺深，遊客搭舟探秘，洞頂上棲息許多蝙蝠，包括台灣葉鼻蝠、摺翅蝠、台灣小蹄鼻蝠等，為洞穴增添許多神秘氣氛。

豐濱鄉觀光發展所長仲靜怡表示，「月洞」經過多次地震，地貌有些改變，原本洞中透光隙縫變得更小，池中沉積物也增多，池水漲落變化也趨不明顯。

仲靜怡說，「月洞」經過5個多月的整修，包括入口第一平台、景觀步道和手扶欄杆都煥然一新。為慶祝開園，4月1日入園遊客免購票即可乘船進入參觀。

豐濱鄉長江莉婷指出，為提升鄉內公共設施環境安全，自109年10月中旬起，斥資新台幣536萬元進行修繕工程，除了「月洞」，還包括「親不知子海上古道」及河濱公園等處。未來將持續編列經費，逐步改善、優化遊憩設施和景觀風貌，提供民眾安全和舒適休閒環境。

月洞遊憩區平時開放時間為上午9時至下午5時，全票票價100元，半票50元，團體票80元，遇連續假期及寒暑假旅遊旺季期間，視現場遊客人數提前停止售票。