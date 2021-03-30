徐謀俊訪基隆友善餐廳學手語 與小愛爸爸關懷聽障語障

「小愛爸爸公益平台」今天請新生代演員徐謀俊到基隆，以實際行動關心弱勢族群。首先拜訪「迎食流」友善餐廳，店家對身心障礙者相當貼心，店內也有多種輔具，也提供無障礙的用餐環境。徐謀俊也現場學起手語，體驗聽障、語障朋友的「無聲交流」。

前立委謝國樑的女兒「小愛」出生3個月後確診失聰，女兒的生命故事改變曾被視為政壇金童的新手爸爸人生觀。謝國樑在臉書成立「小愛爸爸」粉絲專頁，希望讓更多人正確理解身心障礙兒父母的心情，一起陪伴孩子們成長。

徐謀俊表示，他曾經相關相關題材的微電影，身心障礙者在日常生活中，不管是用餐、購物或是就醫，往往因為無法和一般人一樣，有正常的溝通或行動能力而可能受到不太友善的對待，也間接影響他們走出家門、和社會互動溝通的機會，因此打造愛和包容的友善環境，真的很重要。

謝國樑受說，公益可以由點做起，用行動來支持這家美味又具有公益愛心的餐廳，希望之後有越來越多善心店家可以一同加入，一起為基隆的身心障礙朋友來服務。

除拜訪友善餐廳，徐謀俊也現場學起手語，體驗聽障、語障友世界中的無聲交流。他說道，手語對大部分聽障、語障朋友來說，是與外界溝通互動的主要工具，如果每個人都會一些簡單的問候語句，或許下次碰上這些朋友，他們就能感受到多一分的愛與溫暖。

目前，小愛爸爸公益平台也與基隆市聾啞協會合作，引進愛心企業的資源，來幫助更多人得到更完善的手語服務。「視訊1999手語服務」計畫將目前市政府提供既有的一次兩小時增加到三次兩小時的手語服務，大大的幫助在生活上對於手語翻譯的需要。

小愛爸爸公益平台致力於搭起橋梁，結合各方力量來幫助弱勢，透過這次活動，和已進行中的視訊1999手語服務，希望打造有愛、沒有歧視的友善環境。