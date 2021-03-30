基隆孝三路坑洞多機車一位難求 將全面刨鋪增20%停車格
基隆孝三路坑洞多，10年未曾全面刨鋪，機車停車格一位難求，市議員童子瑋今天會同市府相關單位前往會勘，將在8月前全面刨鋪，並增20%停車格位。
市議員童子瑋今天針對孝三路路面坑洞不平，邀請市府工務處、交通處、區公所及相關單位辦理會勘，童子瑋說，孝三路美食林立，是地方創生及城市博覽會的重要場域，市民通行及使用率極高，卻長達10年沒有刨鋪，部分路面破損嚴重，坑洞多，里長反映恐危害民眾用路安全。
童子瑋並表示，很多民眾反映，周邊汽機車停車格規畫不夠周延，少數騎士違規停車造成出入巷道不便，他曾在總質詢時向市府提出改善方案，感謝交通處協助規畫，未來此路段將提升20%機車停車格、增加1格卸貨停車格，身障機車格也一併調整。
市府工務處將在8月底前將孝三路全線刨鋪，待路面完工後，交通處會重新畫設機車停車格，除機車騎士進出方便，也會提升20%的機車停車格。另外，在地店家反映多次的卸貨停車格數量不足問題，可一起改善。
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