花蓮輔具中心服務萬名身障者 增據點造福偏鄉

門諾醫院受縣府委託自2019年承接花蓮縣輔具資源中心，2年來服務量已超過2萬人次，為方便民眾就近得到服務，輔具中心增設光復據點，每周一提供輔具相關諮詢與維修。輔具維修工程師楊耿彰檢視民眾推來的輪椅，馬上找到問題根源，不忘叮嚀家屬做好平日保養工作，讓輔具的使用年限維持更長久。

住在花蓮光復鄉東富村的吳阿伯，妻子因神經壓迫導致半邊手腳癱瘓、身體虛弱，平常都是吳阿伯與外勞一起照顧，對輪椅、氣墊床等輔具依賴相當重，一旦輪椅出現問題，就會造成生活中諸多不便，甚至為此還必須跑一趟市區，來回就要1-2個小時，真的很不方便。

今年3月起，得知每周一在村子裡有據點服務，吳阿伯開心地說「真的是太好了！」現在只要輔具有問題，可就近取得協助，不再因為電話說不清楚而雞同鴨講，也不用擔心跑一趟市區，只留外勞一人在家照顧而產生的內心壓力。

輔具資源中心物理治療師林玟君表示，花蓮縣身心障礙人口數占總人口數的8.11％，約2萬6千多人。由於花蓮地形狹長，考量輔具對身障者及高齡長輩的重要性，為克服地理環境帶來的不便並改善輔具資源服務不均的情形，輔具資源中心於今年3月起增設光復據點，提升服務可近性。

另外，為減輕需求者負擔，凡設籍花蓮者，具有低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者，輔具維修補助最高可申請3千元。