EMU900型電聯車首航紀念套票限量500套 鐵道迷：要搶了

台鐵局「EMU900型空調通勤電聯車首航」4月1日在基隆辦首航，並在當天開賣紀念套票，限量發售500套，每套售價100元整，售完為止。鐵道迷說，「要開搶了，可能前一晚要去排隊了」。

台鐵基隆站站長應志清說，台鐵局為慶祝4月1日「EMU900型空調通勤電聯車首航」，特製作精美紀念套票，內含上、下午名片式月台票各1張，並於首航日限量發售500套，每套售價100元整，售完為止，歡迎民眾共襄盛舉。

發售時間4月1日上午8時，發售地點在基隆站南站台鐵本舖前，請購票民眾依序排隊購買，但不開放預售。購買套數每人每次限購2套，依序發售，不得選號。台鐵說，首航列車基隆站不辦理載客業務。

被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，去年年10月抵台至今，一直受到各界的關注，原本預計春節前投入北部營運，不過卻因被爆出煞車參數設定問題，營運時間一延再延。台鐵局表示，EMU900型空調通勤電聯車已在昨天順利取得IV&V第三方公正單位安全營運證明，通過安全驗證，4月1日舉辦首航儀式。