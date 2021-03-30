基隆嶼磯釣賽4月登場 林右昌為選手加油

基隆嶼國際磯釣賽將於4月10日、11日登場，基市府今天舉辦記者會，基隆市長林右昌與磯釣大使、藝人沈文程同為今年參賽的72名選手加油打氣，林右昌也許下今年要參與磯釣心願。

林右昌在會中指出，基市府自2018年起開辦基隆嶼國際磯釣賽以來，每年都吸引許多國內頂尖釣手來到基隆嶼同場競技，同時導入友善漁業觀念及食魚教育，他除了一起幫今年72名參賽選手加油打氣，也歡迎更多新手加入磯釣行列。

基隆市政府產業發展處長黃健峰表示，今年賽事除總獎金提高至新台幣16萬元外，有別先前僅有個人賽，首度推出團體積分對抗賽制，共吸引15組釣魚隊伍報名團體賽；第一天賽事結束後也安排選手之夜交流活動，除揭曉團體賽前3名，還有廠商提供總價值超過20萬元的摸彩獎項。

產發處指出，今年活動統一採網路線上報名，系統一開放民眾報名，72個名額不到2小時就額滿，報名選手中有70名男性，個人及團體組各有1名女性；至於年齡從最年輕的21歲到最年長的55歲，賽事精彩可期。