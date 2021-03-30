基隆嶼磯釣賽好手競技 磯釣大使沈文程：釣大尾獲大獎

「2021基隆嶼國際磯釣賽」4月10日、11日登場，今天開跑記者會市長林右昌與磯釣大使沈文程為參與賽事72位選手加油打氣；今年賽事最特別的是首度規劃團體積分對抗賽，並且比賽總獎金提高至16萬元，國內外釣具贊助商豪氣提供超過30個獎項，總價值超過20萬元，選手釣大魚還能獲大獎。

林右昌感謝磯釣達人「沈哥」再次為活動代言，自2018年開辦基隆嶼國際磯釣賽以來，每年都吸引許多國內頂尖釣手來到基隆嶼同場競技，同時也導入友善漁業觀念和食魚教育，市長當場為自己的磯釣證辦理展期，許下今年要參與磯釣的心願。

市府產業發展處長黃健峰說，市府為維護磯釣場域及海洋永續經營，積極推廣友善磯釣運動，並建立磯釣證制度，從開辦以來至今申辦數已達7600張，使基隆嶼島礁成為國內磯釣場域管理的楷模，並自去年起新增磯釣證線上申辦及系統，提供釣友們更便利的申辦管道。

而今年賽事亮點有別於先前僅有個人賽的制度，首度推出團體積分對抗賽制，並與原個人賽同時並行競技，這次吸引15組釣魚隊伍報名團體賽。而第一天賽事結束後的選手之夜交流活動，除即可揭曉團體賽前3名之外，同時國內外知名釣具廠商提供總價值超過20萬元的摸彩獎項，如捲線器、磯釣竿、釣竿袋等高檔漁具。

沈文程與選手將一同至基隆嶼體驗磯釣，日本磯釣名人也透過預錄影片的方式替參賽選手加油打氣，並促進國際釣友間的交流。

基隆嶼國際磯釣賽為推廣維護海洋保育，基隆市政府與海洋委員會海洋保育署共同合作推動向海致敬政策友善釣魚，選手將以「小魚放生、垃圾帶走、清潔礁石」為三大原則維護周邊海洋生態。