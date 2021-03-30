綠島唯一公路將施工 居民跨海到台東縣府抗議

台東縣政府將進行綠島環島公路南寮段路面改善工程，因未設便道且將進入觀光旺季，影響甚鉅，上百名居民今天跨海到台東縣政府抗議。縣府允諾協商最好的方案後再動工。

包括鄉長謝賢裕、代表會主席何富祥、縣議員李數奼等上百名綠島居民今早從綠島搭船到台東富岡港，再轉搭2部遊覽車到台東縣政府，頭綁抗議布條，手持「抗議」、「怠忽民意 選票制裁」標語表達不滿。

何富祥帶頭高喊抗議口號，他說，4月至10月是綠島觀光旺季，台東縣政府4月初要在島上唯一環島公路最熱鬧的南寮路段施工，「唯一的一條路，要怎麼去碼頭接客人，兩旁的生意怎麼做」，他和鄉長不斷和台東縣政府溝通，但台東縣政府「連甩都不甩」執意如期動工。

他說，昨天鄉民代表會開會，居民跑到代表會陳情，大家擔心不僅綠島交通會進入黑暗期，且影響即將到來的觀光旺季，因此今天才會帶居民搭船到台東抗議。

謝賢裕表示，台東縣政府環島公路改善分3期，1期是路面刨除，將刨除的廢棄土填2期工程的外環道，有外環道當替代公路後再做現在要做的第3期南寮路段改善工程。但是縣政府反過來做，1、2期還沒做，先做第3期，沒有替代道路旅遊旺季該怎麼辦。

負責接受陳情抗議的台東縣政府建設處長許瑞貴表示，1期是接近公館段的1.6公里路面刨除工程已經標出去了，但工程期要10個月比較長；第2期外環道部分，因是都市計畫，程序已經走到營建署，要按照程序來，走完程序才能發包施工，希望在今年底發包。

但是因1、2期都還有一段時間，因此先進行第3期工程南寮路段的道路品質改善工程，會趕在5月初前能做一條便道。

許瑞貴表示，目前南寮路段的施工有2種方案，一種是5個月工程一次完成；另一種方式是分2階段，4月開始動工以一個月的時間先做水溝，等到10月再做路面，不管是哪種方案，大前提是7.8月不會施工。

許瑞貴表示，不管哪種方式，只要鄉民有共識，縣政府就依縣民的共識會和鄉公所、鄉代會、廠商協調。