台東垃圾危機可望暫緩 底渣清運順利決標
台東垃圾危機可望暫緩，台東縣政府今天順利完成底渣清運招標，台東縣政府表示，將以最快速度通知高雄縣政府，希望能讓台東垃圾進入高雄代燒。
台東垃圾長期送到高雄代燒，但採互惠原則，台東縣政府必須將底渣、再生粒料運回自行處理。不過，目前台東縣政府尚有底渣及再生粒料共計2萬噸留在高雄市未運回，高雄市政府因而停止台東垃圾進場焚燒。
高雄市長陳其邁昨天指出，由於台東縣政府至今還有底渣沒有運回，高雄市政府已要求台東縣政府要依照契約的精神互助合作，先運回底渣再來協商代燒事宜。
台東縣政府環保局代理局長郭建成今天表示，縣政府上午已順利完成底渣清運招標，標案預計可從高雄運回7500噸底渣，縣政府會以最快速度去函告知高雄市政府，希望高雄市政府能開放台東垃圾進場燃燒。
台東縣長饒慶鈴今天也在臉書（Facebook）貼文指出，感謝高雄市政府長期協助垃圾代燒，台東垃圾危機待台東焚化廠啟用後即可有效解決，目前底渣僅有768多公噸未運回，底渣清運標案會在今天決標，後續將優先處理高雄底渣事宜。
饒慶鈴表示，台東全縣掩埋場都已趨近飽和，所衍生垃圾危機，本質上並不會因為外縣市少量代燒而獲得緩解，多數垃圾仍持續堆置。
她指出，為徹底解決垃圾問題，維護台東乾淨環境，2年前她甫上任就將台東垃圾危機放在首要處理項目，上任不到6個月即在議會同意下啟動焚化廠修繕方案，未來待焚化廠啟用後，台東即可擁有自主處理垃圾能力，讓垃圾危機不會延燒為觀光危機。
台東縣各鄉鎮掩埋場將在民國113年後全部飽和，台東的焚化爐在108年已啟動更新修繕作業，目前在細部設計階段，預計明年啟用。
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