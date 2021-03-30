因應清明連假返鄉及旅遊車潮 花蓮警交管

因應清明連續假期，公路總局預估蘇花路廊雙向交通量近11萬輛次，將實施時段性車種管制、大客車優先道，警方也針對熱門景點區、交通熱點安排交通管制警力。

公路總局第四區養護工程處今天指出，4月2日至5日為清明連續假期，將有大量返鄉掃墓及旅遊車潮進入蘇花路廊（宜蘭蘇澳至花蓮崇德段），預估4月1日就會出現南下車流，最大車流量將落在連假首日，約2萬1000輛次；4月5日將出現北返車流高峰，約1萬7000輛次。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦指出，清明連假除了第一天、最後一天住房率2成，4月3、4日都有9成；花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐指出，旅館住房率前3天平均約7成，和歷年正常住房狀況差不多。

花蓮新城警分局轄區囊括蘇花路廊、太魯閣國家公園及七星潭風景區等交通熱區，警方指出，交通疏導警力將擴大至合歡山地區、台泥DAKA園區、崇德瑩農場等旅遊熱點，視人潮量實施彈性交管。

新城警分局指出，連假期間將實施大客車優先道，蘇花改和平端至中仁隧道北端路口南下實施時間為4月2日上午5時至下午5時，北上為4月4、5日上午11時至下午4時。

新城警方指出，太魯閣大橋南端至崇德管制站以北上內側車道作優先道，實施時段為4月4、5日上午11時至下午2時，將視車流狀況判斷是否延長到下午4時；蘇花路廊4月2日起實施21公噸以上大貨車時段性雙向管制。

市區部分，花蓮警分局針對花蓮火車站前道路採接、送分流方式疏導車流；東大門夜市、傳統市場周圍路口編排交管警力，疏導人潮並取締違規迴轉車輛；市區金三角將控管燈號，並加強取締違停車輛，避免影響交通順暢。