礁溪兆品推鱘龍與烤鴨雙主餐 九鼎剁椒鱘龍魚首夠味

宜蘭除了櫻桃烤鴨有名，好山好水飼養的鱘龍魚也很美味，礁溪兆品酒店最近引進鱘龍魚，採預約方式推出「海陸雙主餐」桌菜，一次可吃到鱘龍活魚與脆皮烤鴨，下月開賣；另外，礁溪九鼎精緻鍋膳邀請國宴主廚陳兆麟研發「懷舊剁椒鱘龍魚首」，膠質滑嫩爽口，非常夠味。

礁溪兆品酒店以櫻桃烤鴨打出餐廳的品牌，聚餐的人多可以吃一品鴨、人少可以吃先知鴨，各取所需；最近更在競爭激烈的礁溪飯店美食圈中，引進養自宜蘭清淨水源的鱘龍魚，推出「先知鱘龍‧丰味宴」，一桌雙享海陸主餐，可以吃到兆品招牌「先知鴨」與帝王食材「鱘龍魚」。

鱘龍魚富含膠原蛋白且脂肪低，從魚皮至魚骨皆可食用，一身是寶，據說為慈禧太后養顏聖品。礁溪兆品酒店引進每尾1.8公斤的鱘龍魚，養在中繼池，這套桌菜適合四到六人食用，包含手工小菜、先知烤鴨落玉盤、鱘龍戲江躍太極、鱘龍旨味五行捲、鰉骨龍筋上品粥、初食麥片美人腿，甜品是鹽滷嫩豆花，每套4280元，平日優惠價3999元。

礁溪兆品表示，「鱘龍戲江躍太極」把鱘龍魚軟骨熬製成鱘龍膠原湯，使用可盛裝雙湯頭的太極鍋呈現，另一側盛裝慢熬的鴨架湯，將鱘龍魚片入鍋輕涮，佐白蘿蔔泥與日式柴魚醬，鮮甜美味；「鰉骨龍筋上品粥」可嘗到俗稱「腦黃金」的鱘龍魚骨髓，其色澤潔白，口感柔韌，民間素有「鯊魚翅、鱘魚骨」諺語，形容其皇宮般珍稀佳餚，骨髓拌入生米熬製的干貝上湯粥，溫潤順口。