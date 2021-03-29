潮境公園飛天掃把稀稀疏疏 海科館提醒借位拍照別再碰

基隆市潮境公園內法國藝術家創作的「掃把救星」環境藝術作品，因像小魔女的掃把，成為拍照、打卡熱門地點。由於竹材自然毀損，加上有人當成「搶孤」攀爬，有些已面目全非。國立海科館表示，這類藝術裝置應讓它「塵歸塵、土歸土」，飛天掃把太受歡迎曾數度 修復」，未來希望大家用借位方式拍照，少碰觸，以免破壞作品。

掃把救星是法國藝術家派崔克2016年間，利用在地天然竹材在潮境公園創作多件巨型掃把，傳達掃除威脅海洋環境的垃圾等汙染物意象，提醒民眾保護海洋、參與淨灘行動的重要性。這些掃把後來被人稱為飛天掃把，成為網紅和一般民眾拍照打卡的熱門地點。

近日有人上傳飛天掃帚照片到臉書社團，指部分飛天掃把下方竹材多已脫落，幾乎只剩下一根柄，希望主管單位設法維護。