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影／霧鎖基隆港！他拍下平流霧飄移美景 市區如墜入雲海

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆港今天上午7點因濃霧籠罩「封港」6個多小時， 空拍機玩家謝志煌拍下「迷霧基隆港」影片。圖／謝志煌提供
基隆港今天上午7點因濃霧籠罩「封港」6個多小時， 空拍機玩家謝志煌拍下「迷霧基隆港」影片。圖／謝志煌提供

基隆港今天上午7點因濃霧籠罩「封港」6個多小時，6艘進港、4艘出港輪船受影響。空拍機玩家謝志煌拍下「迷霧基隆港」影片，濃霧雖然影響港區營運，但霧氣在水面平移，也讓基隆港呈現不同的景致。

基隆港務分公司表示，白天暫停船舶進出港原則，是以船舶交通管制組塔台為定點，若因濃霧無法看到約220公尺外的東防波堤堤頭燈桿，就會發布暫停船舶進出基隆港為，確保船舶航行安全，減少海事發生。

基隆港務分公司今天上午6點55分宣布暫停船舶進出基隆港，下午1點15分解除管制。這是基隆港今年第9次因濃霧實施管制，計有進港5艘貨櫃船、1艘油輪，出港2艘貨櫃船、1艘雜貨船、1艘客貨兩用船受影響。

退休公務員謝志煌喜愛空拍攝影，記錄不少基隆影像。中央氣象局昨天預報北部海面可能出現濃霧，今早帶著空拍機出門，拍下濃霧從基隆港嘴往市區挺進畫面，剪輯成近5分多鐘「迷霧基隆港」影片，上傳YouTube，讓更多人從不同視角欣賞基隆之美。網址：https://www.youtube.com/watch?v=UIjKFF7SHJs

基隆港今天上午7點因濃霧籠罩「封港」6個多小時， 空拍機玩家謝志煌拍下「迷霧基隆港」影片。圖／謝志煌提供
基隆港今天上午7點因濃霧籠罩「封港」6個多小時， 空拍機玩家謝志煌拍下「迷霧基隆港」影片。圖／謝志煌提供

基隆港 空拍機

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