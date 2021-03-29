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迎接兒童節基隆海子島開幕 基隆雨、基隆魚打頭陣

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動，今天下午在海洋廣場開幕。記者邱瑞杰／攝影
基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動，今天下午在海洋廣場開幕。記者邱瑞杰／攝影

基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動今天下午開幕，市府教育處在海洋廣場設置「基隆雨」、「白帶魚」2件具基隆意向的裝置藝術作品，白天、夜晚呈現不同風情，希望民眾歡慶兒童節時，還能感受在地關懷與熱情。

基隆市過去舉辦「童話藝術節」歡慶兒童節，今年考量疫情轉型「基隆童樂海子島」系列活動，規畫6項「幸福好禮」與小朋友同樂。第1項好禮「海子島樂園」下午在海洋廣場開幕，呈現兩件裝置藝術作品。

「基隆雨」作者李奇鴻說，外地人眼中彷彿雨困住了基隆這座城市，但對基隆人而言，雨伴隨著生命成長軌跡。在地人無法改變氣候，卻可以改變觀看的角度及共處方式。這件作品由基隆市五、六年級小朋友一起「造雨」，重新思考人與自然依存關係，重新發現雨的浪漫，接受這塊土地才能看見美好。

白帶魚作者薛家和分享創作心得，他以善用海洋資源、親近基隆海洋文化為出發點創作白帶魚。白天看到的景象代表一箱箱漁產及漁民歡慶豐收，夜間白帶魚身的光芒就像一場雪下在基隆漁港，用日夜變化帶出基隆的溫度與人情。

基隆市長林右昌說，今年兒童節活動配合防疫轉型，以多元且充滿愛與幸福內涵送出6大好禮，打造讓孩子安心玩樂、學習、成長的城市，讓親子體驗不一樣的兒童月。

教育處表示，6大好禮中，「海子島樂園」開放到4月30日，另外還有全市小學4月1日「翻轉學習」；4月「日藏驚喜」，每天都有親子活動；4月每個周末舉辦「童遊書海」親子閱讀活動；贈送全市學童「你好，禮好」神祕禮物。最後是「城市尋寶趣」活動，歡迎市民一起下載市府開發的「鄉基寶MR」App，在遊戲中探索城市，認識基隆在地文化與景觀。

基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動今天下午開幕，圖為海洋廣場「基隆雨」裝置藝術作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動今天下午開幕，圖為海洋廣場「基隆雨」裝置藝術作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動今天下午開幕，圖為海洋廣場「基隆雨」裝置藝術作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動今天下午開幕，圖為海洋廣場「基隆雨」裝置藝術作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動今天下午開幕，圖為海洋廣場「白帶魚」裝置藝術作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市迎接兒童節舉辦的「基隆童樂海子島」活動今天下午開幕，圖為海洋廣場「白帶魚」裝置藝術作品。記者邱瑞杰／攝影

基隆 兒童節

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