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從去年寒假盼到今年暑假 暖暖運動公園遊具翻新牛步化

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市暖暖運動公園「兒童遊戲場」翻新一波三折，完工日期一延再延，至今仍未開放。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園「兒童遊戲場」翻新一波三折，完工日期一延再延，至今仍未開放。記者邱瑞杰／攝影

基隆市暖暖運動公園「兒童遊戲場」翻新，讓不少家長和小朋友期待。工程未能如期在去年寒假完工，延到去年暑假又跳票，至今仍封閉。基市府教育處長林祝里說，工期先因下雨耽擱，去年又變更設計，計畫增設大型水管滑梯，延長工期，最快5月完工，最慢暑假一定開放民眾遊玩。

基隆市安樂區四維公園新的兒童遊樂設施去年啟用，相較於市區其他公園傳統遊具，受到民眾歡迎。暖西國小「軟絲樂園」3月12日開放，遊戲場設計像座彩色軟絲，利用高低差設水管滑梯、磨石子滑梯和滑草坡，還有攀爬塊、攀爬繩，玩法多樣，也受外界肯定。

市府向教育部爭取前瞻計畫經費1600萬元，發包改善暖暖運動公園設施，主要工程包括環場步道設置紅、黃、藍3色PU跑道，原本「搖搖馬」區域改成兒童遊戲專區，設置鳥巢式盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網、冒險探索躲貓貓涵管等遊具。

暖暖運動設施改善工程前年8月間就動工，預計去年2月間完工，但因天雨影響工期，延到去年6月、8月完工兩度跳票，工區至今仍以圍籬、反光錐和警示帶封鎖。

基隆市議員王醒之說，暖暖區還沒有「特色公園」，暖暖運動公園兒童遊戲場是暖暖區民眾引頸期盼的建設。他也有接到居民抱怨此事，詢問工程進度，希望工期不斷延長是「好事多磨」，換來讓民眾滿意的兒童遊樂場。

林祝里說，市議會去年8月安排議員考察暖暖運動公園工程，有議員認為遊具多樣性、豐富性不足，遮陽設施也待改善，因此變更設計，展延工期，增設遊具。

林祝里說，未來會加裝赴國外採購的大型水管滑梯，出口為沙坑。滑梯由不同顏色管道組裝，部分透明，相信會成為亮點。遊具全就定位後，再修繕遊戲區公廁，希望能在5月間就完工，早日開放民眾使用。

基隆市暖暖運動公園「兒童遊戲場」翻新一波三折，完工日期一延再延，至今仍未開放。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園「兒童遊戲場」翻新一波三折，完工日期一延再延，至今仍未開放。記者邱瑞杰／攝影

基隆 考察

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