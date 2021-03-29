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不及送出愛心鳳梨 警助病逝的患者完成遺願

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
玉里派出所警員谷昭慶（左）協助因病辭世巫男遺願，將25箱愛心鳳梨送給玉里天主堂，讓劉一峰神父（中）非常感動。圖／警方提供
玉里派出所警員谷昭慶（左）協助因病辭世巫男遺願，將25箱愛心鳳梨送給玉里天主堂，讓劉一峰神父（中）非常感動。圖／警方提供

花蓮玉里鎮一名50多歲巫姓男子多重慢性病長期臥床，得知鳳梨過剩問題，請熟識的員警購買鳳梨贈與劉一峰神父收留的弱勢族群。沒想到心願來不及完成，早一步辭世，警方決定完成遺願，利用奠儀捐贈25箱鳳梨，讓劉一峰神父非常感動，謝謝善心人士的愛心。

玉里警分局表示，玉里派出所警員谷昭慶因訪查勤務認識巫男，其家境清寒，多重慢性病導致長期臥病在床，巫男妻子為照顧辭掉房務清潔工作。即使經濟不富裕，巫男生前住院時有感於鳳梨價錢崩盤，影響農民生計，出院返家後與員警閒聊，詢問可否幫忙購買鳳梨捐贈給玉里天主堂，讓神父收留的身心障礙人士享用，盡棉薄之力幫忙農民及弱勢族群。

無奈天不從人願，鳳梨還來不及購賣，巫男卻因病離開人世，巫男妻子及警員谷昭慶為完成生前遺願，將剩餘的奠儀向農友購買30箱鳳梨，其中25箱送至玉里天主堂給劉一峰神父，請劉神父幫忙分享給天主堂內身心障礙弱勢族群，將小愛化成大愛。

劉一峰神父收到鳳梨後十分感動，特別謝謝巫男的善舉，讓大家吃到美味新鮮的鳳梨，也感謝警方的協助。

玉里分局長陳蔚文表示，警員谷昭慶平時勤走社區關懷里民，小小的愛心帶給有需要的民眾，就是大大的溫暖；也感謝其巫男及巫妻的善心義行，一舉兩得，幫助農民及弱勢族群，帶來更多溫暖的力量。

鳳梨 神父 農民

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