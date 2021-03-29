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境外+1！台男嗅味覺異常 自菲律賓返國後確診

奠儀買30箱鳳梨助弱勢 花蓮警員助完成貧男遺願

中央社 / 花蓮縣29日電

花蓮縣玉里鎮民巫姓男子家境清寒，仍想為台灣鳳梨農盡一份心力，請轄區警員協助買鳳梨捐玉里天主堂，但巫姓男子日前病逝，家人與警員以奠儀買30箱鳳梨，完成巫姓男子遺願。

花蓮縣警察局玉里分局今天說，警員谷昭慶於訪查勤務時，結識多重慢性病長期臥病在床的50多歲巫姓男子，巫姓男子妻子也為照顧丈夫而辭掉工作，只能偶爾打零工貼補家用，獨子高中畢業後到北部車廠學修車。

巫姓男子曾對谷昭慶提及，擔心農民鳳梨過剩影響生計，請谷昭慶協助向農民買鳳梨，贈予玉里天主堂神父劉一峰，讓劉一峰收留的身心障礙者享用。

不過，巫姓男子日前病逝，巫姓男子妻子及谷昭慶為完成巫姓男子遺願，以奠儀買30箱鳳梨，其中25箱捐贈劉一峰，另5箱分贈親友。

劉一峰收到鳳梨後感動直呼：「台灣人民太有愛心了。」

鳳梨 農民

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