花蓮三棧溪沙灘擺營業設施惹議 業者：隨時可遷走

花蓮新城鄉三棧溪海灘近期有業者為吸引遊客拍網美照，在沙灘上放置營業設施，被外界批評破壞景觀且造成海洋負擔。業者則澄清若有需要會遷走，也會幫忙淨灘。花蓮縣府表示，在沒有妨礙整體視野景觀、製造環境髒亂前提下，沒有違法問題，會勸導業者維護周邊環境。

近日有民眾發現，沙灘車業者在沙灘上放置白色樓梯、鞦韆、桌椅及月亮造型設施，帶遊客借位拍照留念後，沒有整理直接放在沙灘上，認為此舉是破壞大自然景觀、汙染環境，批評業者「大辣辣地在沙灘上做生意，錢賺飽飽卻不把場地還原」。

沙灘車業者楊智良說明，為了不影響其他遊客欣賞海灘景觀，特別將設施放在較偏遠的三棧溪出海口，這些設施非固定式，遇到颱風等狀況都可以移走，不會造成海洋負擔；且同仁固定一段時間會淨灘，將海上漂流垃圾帶走，維護環境乾淨。

楊智良說，這些設施原先僅供客人拍攝，不過有許多遊客建議後，目前開放給路過的民眾拍攝，在設施上都有標明注意事項，提醒大家注意安全。

縣府觀光處觀光產業科長陳勇男表示，設置在沙灘上的臨時設施是業者為讓活動豐富，方便遊客拍照，並非廢棄物，加上隨時可拆，若有颱風都可遷走。只要在沒有妨礙整體視野景觀、製造環境髒亂的前提下，業者擺放營業設施沒有違法的問題。