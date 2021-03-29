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部落長者快來動一動 台東啟動健康肌力計畫

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東啟動部落運動暨延緩失能照護計畫，盼長者健康變老。圖／縣府提供
台東啟動部落運動暨延緩失能照護計畫，盼長者健康變老。圖／縣府提供

台東縣政府、台東大學今天啟動「110年度原住民部落長者運動暨延緩失能照護—健康肌力Young 生活Alian」計畫，今天啟動。縣長饒慶鈴說，希望以多元完善的照護服務讓部落長者健康變老。

縣府近年推動部落長期照護計畫，去年創辦15個文健站試辦體適能課程，今年增加到35站，也加入部落運動地圖、簡易運動空間、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等技術，強化長者肌力。

計畫團隊講師詹仲凡帶著大家跟著部落地圖影片教學暖身做運動，會中展示去年長者們在計畫實施前後的對比資料，讓團隊更能掌握每個文健站長者所需要的訓練，調整本年度的體適能課程。

啟動儀式在縣府舉行，立委廖國棟、原民會主秘王美蘋、縣議員張全馨嵐、楊清順、尤忠正、鄭崗山、古志成、章正輝、金峰鄉長蔣爭光、延平鄉長胡黃廣文、達仁鄉長陳新輝、太麻里鄉長王重仁、台東大學校長曾耀銘等人與會，搶先體驗AR、VR智能運動軟體互動教材和部落運動地圖。

饒慶鈴說，全台有429個部落文化健康站，台東縣183個部落有91站，全國最多照顧逾2800名部落長者。今年簡易運動空間營造有5站，部落運動地圖有2站，讓部落成為長者運動場、文健站。

王美蘋說，台東縣有全國最多部落文化健康站，也爭取花東基金辦理原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫，未來原民會將會繼續支持。

台東啟動部落運動暨延緩失能照護計畫，盼長者健康變老。圖／縣府提供
台東啟動部落運動暨延緩失能照護計畫，盼長者健康變老。圖／縣府提供

台東 原住民 饒慶鈴

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