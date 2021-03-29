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台灣好湯網路投票「空戰打到陸戰」動員為礁溪溫泉衝刺

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
為了讓礁溪溫泉在台灣好湯網路票選中脫穎而出，宜蘭縣政府今天進駐綠色博覽會設攤，拜託民眾用手機上網投票。圖／縣府提供
為了讓礁溪溫泉在台灣好湯網路票選中脫穎而出，宜蘭縣政府今天進駐綠色博覽會設攤，拜託民眾用手機上網投票。圖／縣府提供

交通部觀光局舉辦「2021台灣好湯溫泉區金泉獎‧ 十泉十美獎票選活動」進入倒數計時，戰況激烈。宜蘭礁溪溫泉與第二名苗栗泰安溫泉的票數緊咬，昨天一度差距僅六千多票，讓縣政府、公所及民間業者大為緊張，卯足全力總動員，甚至派人到夜市、綠博、火車站及重要市區據點拜託民眾上網投票，終於又把比數拉開。

這項網路投票從2月1日到3月31日中午，投票有機會抽中iPhone 12及住宿券、泡湯券等，全台共有19處各溫泉區參與角逐。宜蘭推出礁溪溫泉參戰，活動剛開始曾落後到第二名，縣政府宣布成立競選總部號召投票後，即一路領先各溫泉區，與第二名泰安溫泉保持大約1萬票差距。

未料，前兩天竟然被泰安追趕上來，一口氣追了五、六千多票，昨天縮小領先僅六千多票，縣政府與礁溪鄉公所大為緊張，昨天加強轉貼各大網路群組催票，縣府各局處請員工上網投票，所轄相關民間社團包括觀光協會、旅館公會、溫泉發展協會及農漁會等團體都配合卯起來投。

網投只剩下最後3天，從「空戰打到陸戰」，縣政府昨晚出動大批人力在羅東夜市及東門夜市拉票，礁溪鄉公所人員在火車站催票；縣府今天進駐綠博園區設攤，爭取遊客上網投票送小贈品，溫泉產業發展協會則在礁溪熱門排隊店家門口催票，根據今天中午最新統計，礁溪領先泰安約1萬8千票。

根據交通部觀光局統計合法旅館及民宿資料，礁溪131間旅館與137間民宿，合計268間；泰安7間飯店與29間民宿，合計36間，兩者的飯店及民宿家數差距相當大，竟會出現票數「緊咬」狀況。

宜蘭縣礁溪鄉湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會理事長方翠華表示，雖然苗栗縣官方及民間也大力動員，但以兩個溫泉區的旅宿條件及規模來看，礁溪溫泉實在沒有輸的理由。

這次冠軍的溫泉區將代表台灣進軍國際行銷，縣政府表示，礁溪是距離大台北交通方便的平地溫泉區，水質佳，國內品牌飯店集團幾乎都已進駐，無論住宿品質與餐飲都具足國際水準。「2021台灣好湯溫泉區金泉獎‧ 十泉十美獎票選活動」第一階段投票到31日中午，請支持礁溪溫泉行銷國際的朋友每天上網投票，把7票投給礁溪，以利進入第二階段專家評審。

為了讓礁溪溫泉在台灣好湯網路票選中脫穎而出，宜蘭縣政府今天進駐綠色博覽會設攤，拜託民眾用手機上網投票。圖／縣府提供
為了讓礁溪溫泉在台灣好湯網路票選中脫穎而出，宜蘭縣政府今天進駐綠色博覽會設攤，拜託民眾用手機上網投票。圖／縣府提供
為了讓礁溪溫泉在台灣好湯網路票選中脫穎而出，宜蘭縣政府從空戰打到陸戰，動員人力在夜市及礁溪火車站等重點據點展開大催票。圖／縣府提供
為了讓礁溪溫泉在台灣好湯網路票選中脫穎而出，宜蘭縣政府從空戰打到陸戰，動員人力在夜市及礁溪火車站等重點據點展開大催票。圖／縣府提供
為了讓礁溪溫泉在台灣好湯網路票選中脫穎而出，宜蘭縣政府從空戰打到陸戰，動員人力在夜市及礁溪火車站等重點據點展開大催票。圖／縣府提供
為了讓礁溪溫泉在台灣好湯網路票選中脫穎而出，宜蘭縣政府從空戰打到陸戰，動員人力在夜市及礁溪火車站等重點據點展開大催票。圖／縣府提供

溫泉 投票 民宿

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