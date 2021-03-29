濃霧籠罩基隆港管制 外海5船無法進港
受濃霧影響，基隆港今天能見度不到220公尺，虎仔山的KEELUNG地標也被濃霧遮蔽，基隆港務分公司上午6時55分起實施濃霧管制，禁止船舶進出港，目前有5艘船正在外海等待進港。
基隆港務分公司表示，管制標準為從船管中心往東內防波堤燈桿目視，能見度若低於220公尺就會實施管制，禁止所有船舶進出港。
基隆港務分公司指出，基隆港今年包含今天這次在內，已是第9次實施濃霧管制，目前有1艘油輪和4艘貨輪正在外海等候，無法進港，至於何時解除管制仍須視濃霧狀況。
中央氣象局也在凌晨4時40分發布濃霧特報，今天台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣及台中已出現能見度不足200公尺的現象，桃園、新竹市、苗栗能見度也較低。
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