老師學造船虛擬實境練操船 體驗新興科技再陪學生玩
基隆市教育處與台師大教授張玉山團隊合作，今天安排基隆的教師到台師大上課，打造能夠在水面行走的船隻，希望有助於這群老師日後引導學生「玩中學、做中創」，強化基礎教育與新興科技連結，提升基隆下一代的競爭力。
教育處表示，市長林右昌指示要多引進外部資源，因此與張玉山團隊合作開辦「虛擬實境（VR）融入船舶設計製作工作坊」，安排基隆的熱血教師一同學習新興科技創新教學模式。
工作坊課程內容以海洋城市意象發想，以「船」為主題，學員從機電整合原理開始學起，到設計基本船型、透過雷射切割、真空成型機，製作並組裝船隻，再與VR技術結合，讓教師透過VR模擬，熟悉操控風帆技巧，完成挑戰賽。
張玉山表示，台師大團隊推動新興科技教學，希望能協助教師早一步獲得科技教學專業知能，強化基礎教育與新興科技的連結，提升孩子的未來競爭力。
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