快訊

攝影師空拍驚見「調色盤」散落地面 網友直呼美呆了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭縣府改善八寶圳通洪斷面 解決10年淹水問題

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣府今天邀集冬山鄉當地縣議員等地方人士做簡報，了解改善八寶圳通洪斷面的工程狀況，預計今年底前完工，將可解決10年淹水問題。圖／縣府提供
宜蘭縣府今天邀集冬山鄉當地縣議員等地方人士做簡報，了解改善八寶圳通洪斷面的工程狀況，預計今年底前完工，將可解決10年淹水問題。圖／縣府提供

宜蘭丸山地區莊錦發排水匯入八寶圳後，由於八寶圳通水斷面不足，每逢颱風豪雨，常造成地區性淹水，為解決該區淹水問題，縣府積極向中央爭取經費，最近獲得中央核定補助辦理莊錦發排水分洪工程，預定於莊錦發排水新建分洪箱涵1座及閘門4座，分流至舊寮溪排水，將可降低八寶圳排水負擔；另外也一併改善舊寮溪排水護岸改善約220公尺，以解決困擾冬山丸山地區多年的水患問題。

縣長林姿妙今天邀集當地縣議員等地方人士做簡報，並了解工程狀況。縣府水利資源處表示，冬山鄉莊錦發排水匯入八寶圳後，因下游八寶圳通水斷面不足，常因八寶圳溢淹造成地區淹水情形，這項工程預計於莊錦發排水匯流八寶圳處新設分洪箱涵1座，將排水分流至舊寮溪排水，以解決八寶圳通洪斷面不足問題。

同時考量八寶圳下游仍有農田灌溉需求，並新設4座閘門作為水量調節，除了供應八寶圳灌溉需求外，並將多餘水量排入舊寮溪排水，以保留灌溉功能及兼顧防洪的方式設計，同時也將舊寮溪排水下游護岸改善長度約220公尺，提高舊寮溪排水防洪標準。

縣政府今年獲中央核定2845萬元辦理這項工程，預計7月可辦理工程發包，今年底前完工，整體工程完成後，可改善冬山鄉丸山地區約29公頃淹水面積；縣政府將督促廠商如期如質完工，儘早改善淹水問題，還給民眾一個安全安居且安心的生活環境。

宜蘭縣府今天邀集冬山鄉當地縣議員等地方人士做簡報，了解改善八寶圳通洪斷面的工程狀況，預計今年底前完工，將可解決10年淹水問題。圖／縣府提供
宜蘭縣府今天邀集冬山鄉當地縣議員等地方人士做簡報，了解改善八寶圳通洪斷面的工程狀況，預計今年底前完工，將可解決10年淹水問題。圖／縣府提供
宜蘭縣府今天邀集冬山鄉當地縣議員等地方人士做簡報，了解改善八寶圳通洪斷面的工程狀況，預計今年底前完工，將可解決10年淹水問題。圖／縣府提供
宜蘭縣府今天邀集冬山鄉當地縣議員等地方人士做簡報，了解改善八寶圳通洪斷面的工程狀況，預計今年底前完工，將可解決10年淹水問題。圖／縣府提供

淹水 林姿妙

相關新聞

宜蘭縣府改善八寶圳通洪斷面 解決10年淹水問題

宜蘭丸山地區莊錦發排水匯入八寶圳後，由於八寶圳通水斷面不足，每逢颱風豪雨，常造成地區性淹水，為解決該區淹水問題，縣府積極...

宜花縣長攜手行銷綠博「慢 精品 花蓮」館今天開館

宜蘭綠色博覽會今年以聯合國永續環境發展為目標，與花蓮縣推廣有機農業的理念相同，宜蘭縣長林姿妙邀請花蓮縣在綠博的潮農聚落打...

宜蘭綠博希望城堡 遊藝踩道揭幕

宜蘭春季旗艦活動綠色博覽會去年因疫情停辦，今年恢復，在蘇澳鎮武荖坑風景區以「希望城堡」為主題，納入生態物種保育、氣候變遷...

花蓮金三角商圈 將設裝卸貨停車格

花蓮警方年初在市區商圈違停熱點建置科技執法系統，要取締違停行為，但附近商家反彈不滿未提供臨停空間；縣府與地方討論後，擇定...

老人與雞 花蓮紅葉福利蛋療癒部落長輩也帶來商機

花蓮縣萬榮鄉紅葉部落一群長輩，接手黎明教養院「退休」蛋雞飼養，每天唱歌、說笑話給雞聽成了長輩們的日常，忙完了聚在一起聊得...

向海致敬 花蓮七星潭風景區可望有條件開放水上活動

花蓮縣政府配合中央「向海致敬」政策，委託學者研究，近期公告預告修正「和平溪口至七星潭海岸風景特定區水域遊憩活動分區限制相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。