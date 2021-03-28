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宜蘭縣府改善八寶圳通洪斷面 解決10年淹水問題
宜蘭丸山地區莊錦發排水匯入八寶圳後，由於八寶圳通水斷面不足，每逢颱風豪雨，常造成地區性淹水，為解決該區淹水問題，縣府積極向中央爭取經費，最近獲得中央核定補助辦理莊錦發排水分洪工程，預定於莊錦發排水新建分洪箱涵1座及閘門4座，分流至舊寮溪排水，將可降低八寶圳排水負擔；另外也一併改善舊寮溪排水護岸改善約220公尺，以解決困擾冬山丸山地區多年的水患問題。
縣長林姿妙今天邀集當地縣議員等地方人士做簡報，並了解工程狀況。縣府水利資源處表示，冬山鄉莊錦發排水匯入八寶圳後，因下游八寶圳通水斷面不足，常因八寶圳溢淹造成地區淹水情形，這項工程預計於莊錦發排水匯流八寶圳處新設分洪箱涵1座，將排水分流至舊寮溪排水，以解決八寶圳通洪斷面不足問題。
同時考量八寶圳下游仍有農田灌溉需求，並新設4座閘門作為水量調節，除了供應八寶圳灌溉需求外，並將多餘水量排入舊寮溪排水，以保留灌溉功能及兼顧防洪的方式設計，同時也將舊寮溪排水下游護岸改善長度約220公尺，提高舊寮溪排水防洪標準。
縣政府今年獲中央核定2845萬元辦理這項工程，預計7月可辦理工程發包，今年底前完工，整體工程完成後，可改善冬山鄉丸山地區約29公頃淹水面積；縣政府將督促廠商如期如質完工，儘早改善淹水問題，還給民眾一個安全安居且安心的生活環境。
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