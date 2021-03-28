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攝影師空拍驚見「調色盤」散落地面 網友直呼美呆了！

Say基隆觀光 林右昌在台北談翻轉城市經驗

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，市長林右昌分享翻轉城市經驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，市長林右昌分享翻轉城市經驗。圖／基市府提供

基隆城市博覽會10月2日登場，基市府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇，邀請7名不同領域職人分享對基隆這座市的看法。基隆市長林右昌則化身第8名職人，分享自己很幸運能在基隆，透過對城市的想像力及創意設計，翻轉基隆，邀請各界到基隆見證城市改造行動。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，過去提到基隆，大家多連想到雨都、港口、海鮮、廟口、夜市、單行道或階梯，現在則是想到繽紛多彩的色彩屋、具歷史感的阿根納船廠及24小時不斷電遊程，背後代表的是市府團隊改寫城市記憶的努力。

曾姿雯表示，舉辦論壇是為在基隆努力打拼的職人搭建舞臺，希望成就更好的基隆，爵士小號演奏家魏廣皓、莫斯科國際攝影獎建築類第1名得主楊宗翰、帶領和平島公園獲得金點設計獎及取得ISO 20121永續認證的黃偉傑、獨自完成西班牙朝聖之路的單彥博、「鷄籠」中元祭主責道長李戊己、投入基隆社區營造的吳宜晏及深愛咖啡文化的郭鳳琳，受邀分享生命故事和多變的基隆魅力。

林右昌也在論壇分享基隆經驗，表示很幸運能在基隆實踐理想跟夢想，透過一次次的規畫跟行動，翻轉過去中央與地方「上對下」的關係，把基隆缺乏平地的侷限變成優點，把各種不可能變成可能，重新翻轉這座城市。

林右昌說，基隆受限財政、人員等因素非常難經營，這幾年的蛻變相信可給其他城市啟發。基隆能夠做得到，其他城市都可以做得到，歡迎各地民眾都來基隆看看，相信會更有自信去改變自己的家鄉。

基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，為10月登場的城市博覽會暖身。圖／基市府提供
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，為10月登場的城市博覽會暖身。圖／基市府提供
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，市長林右昌分享翻轉城市經驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，市長林右昌分享翻轉城市經驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，市長林右昌分享翻轉城市經驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，市長林右昌分享翻轉城市經驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，市長林右昌分享翻轉城市經驗。圖／基市府提供
基隆市政府今天到北市福華飯店舉辦「海派、浪漫 Say基隆」觀光論壇」，市長林右昌分享翻轉城市經驗。圖／基市府提供

基隆 林右昌

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