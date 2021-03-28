宜花縣長攜手行銷綠博「慢 精品 花蓮」館今天開館

宜蘭綠色博覽會今年以聯合國永續環境發展為目標，與花蓮縣推廣有機農業的理念相同，宜蘭縣長林姿妙邀請花蓮縣在綠博的潮農聚落打造「慢 精品 花蓮」館，盼全國遊客看見花蓮「有機」、「慢、精品」的文化價值。今天花蓮縣長徐榛蔚到現場，與林姿妙縣長合體行銷綠博，並為「慢 精品 花蓮」館揭開序幕。

花蓮是有機農業大縣，有機耕種面積居全國之冠，孕育出優質有機無毒農產，更多有外銷。依據農委會農糧署統計，花蓮縣有機驗證面積佔全國總面積四分之一，是有機驗證面積、農戶數均排名全國第一個縣市。

花蓮館特別以水墨風格呈現，以黑白為色調，走進展館聽到海濤聲、腳踩白色的鵝卵石，期盼讓參觀，打造大自然的療癒空間，全區分成茶、果、稻三個主題展區，農產品有刺五加茶包、山苦瓜茶包、苦瓜片及苦瓜粉、瑞穗柚花茶、剝皮辣椒、酸菜及玉溪無硫金針等農產品。

花蓮縣長徐榛蔚一一向大家介紹花蓮的農特產品，包括新秀農會的酸菜無防腐劑，酸菜煮排骨湯美味，產品外銷到加拿大，還有剝皮辣椒煮雞湯，或與玉溪的無硫金針同煮可拌成一道佳餚。

徐榛蔚說，花蓮首次參加宜蘭綠博，後疫情時代大家更應該「慢」下來、「精」緻生活、「品」味人生。慢活、慢食原本就是花蓮生活的日常，花蓮擁有壯闊大山大海，純「淨」的空氣、讓人「靜」心的風景、宛如桃花源般的美好意「境」、成為有機首都的衝「勁」、花蓮之美的「靚」及蘇花改通車讓花蓮變「近」，希望透過這次綠博參展讓全國好朋友們體會。