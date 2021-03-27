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老人與雞 花蓮紅葉福利蛋療癒部落長輩也帶來商機

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣萬榮鄉紅葉部落長輩林金英，每天與雞作伴，成了她的生活重心。記者王燕華／攝影
花蓮縣萬榮鄉紅葉部落長輩林金英，每天與雞作伴，成了她的生活重心。記者王燕華／攝影

花蓮縣萬榮鄉紅葉部落一群長輩，接手黎明教養院「退休」蛋雞飼養，每天唱歌、說笑話給雞聽成了長輩們的日常，忙完了聚在一起聊得也都是雞，人和雞溫暖陪伴，長輩有了生活重心，也賺取一點零用錢，老蛋雞回春產蛋量提高，迎來「雞生」第二春。

「老人養退休雞」的構想，來自花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社創辦人林榮輝，他是身障者，加入黎明教養院的身心障礙者療癒雞計畫，雞撫慰他的心靈，蛋則成了意外的收穫。

為了幫助部落，林榮輝將計畫帶進紅葉村，連他在內的10位部落長輩，以友善方式飼養，原本因為產蛋量下降只剩5成而退休的老母雞，搬到專人照料的「獨棟別墅」，每天吃好住好，竟然回春，產蛋量回升到7成。

不只退休蛋雞的「雞生」改變，部落長輩們的生活也轉成以雞為重心。

74歲的林金英原本覺得自己「命不好」，3個兒子都走了，只剩她和1個媳婦同住，以往農忙結束就是和鄰人「喝飲料」，自從養雞後，每天早晚到雞舍巡視，換水給飼料，還要跟雞聊天。

林榮輝說，合作社協助部落蛋農銷售雞蛋，一顆12元，合作社只分2元，其餘都歸蛋農。雖是部落飼養，但品管很嚴格，非蛋箱內生的蛋不撿，還得先用酒精擦拭過，再交給其他蛋農用手電筒檢查合格才能蓋章出貨。

部落10戶蛋農各養26隻雞，一個月有好幾千元的收入，成了長輩們的零用錢。不過，隨著產蛋率提高，銷售成了合作社的難題，幸好慈濟大學計畫課程加入，成為紅葉福利蛋重要的銷售管道。

慈濟大學大學社會責任實踐（USR）計畫協同副教授邱奕儒老師說，除了在校內合作社販售福利蛋，也帶學生前進部落，學生還發想要協助長輩們的雞舍裝監視器，連結城市買家和部落飼養端，讓消費更有溫度，獨居長輩也能獲得關心。

林榮輝說，目前還有其他部落長輩想要加入養雞行列，但必須銷量擴大，才能納入更多人。紅葉福利蛋每箱100顆售1200元，可到「紅葉福利雞蛋」臉書洽購。

慈濟大學USR計畫協同副教授邱奕儒老師，帶領學生關心紅葉部落的長者。記者王燕華／攝影
慈濟大學USR計畫協同副教授邱奕儒老師，帶領學生關心紅葉部落的長者。記者王燕華／攝影
慈濟大學USR計畫與紅葉部落合作，校內合作社也協助銷售部落福利蛋。記者王燕華／攝影
慈濟大學USR計畫與紅葉部落合作，校內合作社也協助銷售部落福利蛋。記者王燕華／攝影
花蓮縣萬榮鄉紅葉部落福利蛋品管嚴格，每顆都要透光檢查，沒問題才能出貨。記者王燕華／攝影
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花蓮縣萬榮鄉紅葉部落族人林榮輝將計畫帶進部落，為長輩們創造商機。記者王燕華／攝影
花蓮縣萬榮鄉紅葉部落族人林榮輝將計畫帶進部落，為長輩們創造商機。記者王燕華／攝影
花蓮縣萬榮鄉紅葉部落長輩養雞陪伴，在舒適環境下，雞跟著回春，產蛋量增加。記者王燕華／攝影
花蓮縣萬榮鄉紅葉部落長輩養雞陪伴，在舒適環境下，雞跟著回春，產蛋量增加。記者王燕華／攝影
花蓮縣萬榮鄉紅葉部落長輩們養雞生產福利蛋，收入成為重要的零用錢。記者王燕華／攝影
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雞蛋 慈濟

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