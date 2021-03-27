基隆天行者協會出任務 助獨老修繕70年坍塌危險屋頂

基隆一名老伯伯獨自住在70多年的老房子，屋頂因年久失修造成坍塌，有一半屋頂破舊垮下，滿是白蟻蛀蝕，基隆市天行者慈善協會今天出任務，把危險屋頂拆除，將會將老舊的照明設備及開關全數換新，避免電線走火，為獨居老伯伯打造安全舒適的家。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬說，日前協會接到市府社工科長劉宛欣來電表示，有位老伯伯獨自住在70年的老屋，屋頂因年久失修造成坍塌，但礙於市府預算及人力有限希望協會幫忙，協會號召嘟嘟國際搬家公司及萬濠船舶顧問公司共同協助，也希望有更多人加入，用行動讓社會更溫暖。

今天基隆市天行者慈善協會執行長黃永翔、嘟嘟國際搬家總經理張晧輝、萬濠船舶顧問公司總經理項彥豪與市長秘書陳軍佐、社工科長劉宛欣合作出任務，黃永翔說，大家幫忙將坍塌的屋頂拆除，並把環境清掃，這是市府、企業及非政府組織三方合作的慈善方程式。

黃永翔說，今天已將破損的黑瓦、角材全數清空，而在拆除的過程中，也發現電線都暴露在外，恐有安全疑慮，容易短路引起火災，已經聯絡水電技師洪圓明擇日前往重新規畫配置，並將老舊的照明設備及開關全數換新，為獨居的老伯伯打造安全舒適的居住環境。