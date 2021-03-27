向海致敬 花蓮七星潭風景區可望有條件開放水上活動

花蓮縣政府配合中央「向海致敬」政策，委託學者研究，近期公告預告修正「和平溪口至七星潭海岸風景特定區水域遊憩活動分區限制相關事項」，已禁海4年的七星潭海岸風景區有望解禁，有條件開放水上活動。

七星潭風景區曾被列入台灣十大危險海域，縣政府因此在4年前公告七星潭範圍禁止從事任何水域遊憩活動。

為配合行政院「向海致敬」，縣府委託高雄科技大學團隊研究後，決定修改現行辦法，將七星潭到和平溪口的水域，分成3區，在每年4月到9月開放限定種類的水上活動。

由北往南，崇德區可以從事游泳、水上腳踏車、非動力橡皮艇、風浪板、獨木舟、立式划槳、衝浪板；新霧溪至三棧溪分成非動力區和動力區，非動力區與崇德區活動項目相同，動力區僅供從事水上摩托車、香蕉船和拖曳浮胎；七星潭四八高地區域可以潛水，各區可活動範圍也都有明文規範。

縣府觀光處表示，崇德海域目前已開放海上獨木舟，先依現行規範辦理，其餘水域則會等到新辦法公告上路後開放。新辦法已在本月11日公告，將以2個月收集民意，修訂後更周全妥善，再送縣務會議、縣議會審查。